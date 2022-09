Par Bouzid Chalabi

L’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne vient de boucler ses dix-sept années de mise en œuvre. Le bilan est, de l’avis des experts, largement « en défaveur de l’Algérie ». Et pour preuve, ces derniers évaluent les pertes fiscales à hauteur des 28 milliards de dollars. De ce fait, pour le consultant en exportation et ex-président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri, « l’heure n’est plus à la tergiversation, il faut demander dans l’immédiat à l’UE de revoir fondamentalement son approche partenariale avec l’Algérie ».

Ce dernier, qui était hier l’invité de la radio publique Chaîne III, n’a pas mâché ses mots à propos de cet accord. « Avec un partenariat complètement déséquilibré et de surcroît en très nette faveur à la partie européenne, on est en droit de se demander si l’UE considère l’Algérie comme un partenaire ou un simple marché où les principaux pays de cette union, à savoir la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, en tire grandement profit grâce à des barrières tarifaires qui leur ouvrent les portes ». Comme ce dernier n’a pas caché son étonnement sur le fait que l’esprit même de cet accord d’association repose sur l’équilibre d’échanges. « Mais en réalité nous savons que depuis son entrée en vigueur, sur le terrain c’est tout autre », s’est il offusqué. Abondant dans ce sens, il dira « l’heure est venue de savoir ce que l’on veut et ce que l’on attend de l’UE ». Comme l’invité de la Radio a rappelé qu’« un accord d’association est avant tout un accord préférentiel et donc la renégociation des clauses est fortement indiquée ». Et d’arguer dans ce sens : « Cela est des plus indispensables car au début, l’UE était composée de 17 pays alors qu’aujourd’hui elle est passée à 31 ».

Citant en exemple dans ce contexte la Roumanie qui, avant son intégration, ne réalisait que 400 millions de dollars d’exportation, aujourd’hui, ce montant a multiplié par 11, notamment grâce à son industrie automobile exportant des milliers de « Dacia » en direction du marché algérien à l’époque ».

Interrogé sur les articles de l’accord d’association à revoir en priorité ou du moins des chantiers sur lesquels il faut vite se pencher, Ali Bey Nasri a cité par ordre de priorité les articles 11, 16, 17 et 27. Lesquels se rapportent essentiellement aux mesures de protection, de compensation, de sauvegarde, de quotas cédés à l’UE et, surtout, le démantèlement tarifaire. Le tout occasionnant d’énormes préjudices à l’économie du pays ».

Par ailleurs, le consultant déplore qu’au départ des négociations « nous avons accepté des clauses qui étaient en défaveur à l’économie dans la mesure où nous sommes un pays mono exportateurs, c’est-à-dire quasiment à base d’hydrocarbures, quant au reste ce sont des volumes très infimes. A partir de là, il ne faut pas s’étonner que cet accord d’association était plutôt en faveur de l’UE au point où, au lieu d’investir sur notre sol pour produire des articles que des firmes européennes expédient chez nous, ils ont tourné le dos à cet option car les gains restaient plus intéressants dans l’activité d’export ».

Pour revenir à la renégociation de l’accord, Ali Bey Nasri considère qu’aujourd’hui le pays a des arguments à faire valoir entre autres le nouveau code des investissements plus attractif. Ce qui pourrait ainsi changer la donne en obligeant des fournisseurs européens à investir chez nous ». Citant au passage le paradoxe suivant : « Jusqu’ici des sociétés ont investi dans des pays où leur chiffre d’affaires était très en deçà de ce qu’elles pouvaient réaliser avec le marché algérien. » Il a enfin insisté sur l’intérêt de faire appel à des opérateurs économiques nationaux dans le cas où des renégociations sont décidées car ces derniers auront leur mot à dire et surtout des exigences car étant en connaissance de cause, a-t-il conclu. n

