La résolution politique du Mouvement de la société pour la paix (MSP) n’a pas été de la même tonalité que le discours, tenu la veille, par son président à l’ouverture de la session du conseil consultatif.

En effet, si Abderezak Makri n’avait pas hésité à évoquer l’échéance des législatives anticipées, annoncée par le chef de l’Etat pour la fin de l’année, le conseil consultatif a préféré s’attarder davantage sur le dialogue, considéré comme la «seule voie pour satisfaire les revendications du mouvement populaire» et une «opportunité pour la naissance d’une nouvelle Algérie». Promettant d’émettre des «proposition constructives», le MSP a considéré aussi que «la révision constitutionnelle est une priorité impérieuse pour changer la nature du système politique en garantissant les libertés publiques et en consacrant la séparation des pouvoirs». Le parti islamiste a plaidé, s’agissant toujours des textes régissant la vie politique du pays, pour une «approche consensuelle» dans la rédaction de ces documents de façon à garantir la transparence et la crédibilité dans le champ politique. Le MSP a ajouté, dans sa résolution, que le mouvement populaire pacifique est à considérer comme «une garantie pour la concrétisation des réformes devant être accompagnées pour revoir le rapport des forces pour une Algérie nouvelle et prendre des mesures d’apaisement».

Dans le volet économique, le parti a mis en évidence l’urgence d’accélérer le processus de mise en place d’une vision à laquelle vont concourir l’ensemble des acteurs avec l’objectif d’éloigner le pays de sa dépendance de la rente. Le MSP a appelé, par ailleurs, le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et d’œuvrer à protéger les couches vulnérables.

A l’ouverture de la session du Conseil consultatif, qui a permis au parti d’évaluer ses activités durant l’année 2019, Makri, en plus d’avoir critiqué l’ensemble des partis politiques, s’est appesanti sur le scrutin législatif annoncé. «Cette échéance est à prendre comme un baromètre des intentions du pouvoir quant à l’engagement d’une véritable réforme», a-t-il observé. «Ce sont les élections législatives anticipées à engager après dissolution de l’actuelle Assemblée qui nous renseigneront sur les chances de succès des réformes», a souligné le président du MSP. n

