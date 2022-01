Par Bouzid Chalabi

C’est un total de 2,7 millions de salariés de la Fonction publique qui seront concernés par la hausse des salaires, prévue dans la loi des finances en cours. C’est le Directeur général du budget au ministère des Finances, Abdelaziz Fayed, qui a rapporté l’information lors de son passage, hier, sur le plateau de la chaîne Ennahar TV, où il s’est exprimé au sujet des remaniements mis en place dans le but de l’amélioration et la réévaluation des salaires en Algérie.

Non sans préciser que les 2,7 employés bénéficiaires relèvent de différents établissements étatiques. Comme il a révélé qu’un budget de 240 milliards de dinars sera consacré pour ce volet. «Cette hausse des rémunérations s’inscrit dans le cadre de la révision du point indiciaire des salaires afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens», a-t-il expliqué à cette même occasion. Rappelant dans ce sens que «le pouvoir d’achat des Algériens s’est détérioré conséquemment à la crise sanitaire et surtout à la suite de la chute de la valeur du dinar. D’autant plus que les salaires n’ont pas bougé durant toute la période de la crise sanitaire». Interrogé quand sera rendue effective la hausse des salaires, le Directeur général du budget a annoncé : «Le gouvernement a décidé de procéder à cette réévaluation à partir du deuxième semestre 2022.»

Notons par ailleurs que le responsable s’est aussi prononcé sur le sujet de l’allocation chômage. «Son entrée en vigueur interviendra après la mise en œuvre d’un arrêté interministériel visant à fixer cette prime», a souligné Abdelaziz Fayed. Comme il a rappelé dans ce sens que «le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déjà parlé de la mise en œuvre de cette indemnité sous certaines conditions et selon un barème précis».

A ce titre, il a dévoilé que les habitants du Sud du pays bénéficieront d’une allocation chômage nettement supérieure à ceux du Nord du pays, «sachant que le niveau de vie et le marché de l’emploi dans cette région sont moins fructueux» a-t-il confié, précisant en outre que ladite allocation peut être différente d’une région à une autre.

Dans le cadre des mesures visant la revalorisation des salaires annoncées par l’Exécutif, le texte du projet de loi de finances 2022 a apporté des modifications au barème d’imposition directe des revenus annuels en établissant un barème à six tranches salariales au lieu des quatre contenues dans les anciennes dispositions. Revenant sur le sujet des salaires dans la Fonction publique, le Directeur général du budget a fait savoir qu’ outre l’exonération de l’IRG pour les salaires n’excédant pas 30 000 DA, la loi des finances en cours prévoit un abattement supplémentaire pour les salaires inférieurs à 35 000 DA. Ainsi le taux moyen d’imposition pour les autres salaires, qui était compris entre 20 et 30%, passe à un taux progressif évalué entre 15 et 25%. «Autrement dit, l’augmentation du salaire net sera de 5 à 10%», a-t-il enfin soutenu. <

