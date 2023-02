L’Algérie abritera les 26 et 27 février les travaux de la 2e réunion qui s’inscrit dans le cadre des réunions sur l’Appel en faveur du Sahel, adoptées par le Parlement international lors de son 1er Sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme, tenu en septembre 2021 à Vienne, indique samedi un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN). «Cet Appel repose sur un plan d’action à mettre en œuvre dans une série de réunions visant le renforcement de cinq axes, à savoir l’environnement, la population, la sécurité, l’enseignement et le développement», précise le communiqué. La réunion d’Alger intervient après celle de Kigali, tenue l’an dernier, qui a porté sur la question de l’environnement, note la même source, ajoutant que ses travaux se tiendront sous forme de séances de débats réparties sur cinq ateliers qui aborderont des questions liées au rôle des leaders des sociétés locales dans la lutte contre le terrorisme et la prévention contre l’extrémisme violent, outre le renforcement de la résistance face aux tentatives visant à entrainer les femmes, les enfants et les jeunes dans la région du Sahel vers l’extrémisme. La réunion d’Alger, qui se tiendra au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sera marquée par la participation des membres du groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, outre des parlementaires, des savants religieux, des responsables locaux de la région du Sahel, des représentants des Nations unies, des membres des assemblées parlementaires régionales, des victimes du terrorisme, des représentants de la société civile, des ONG et un groupe d’experts. Les travaux de la réunion seront sanctionnés par une série de recommandations à soumettre au Sommet mondial à propos de la réponse mondiale à l’Appel en faveur du Sahel, qui sera organisé dès la fin des réunions programmées dans ce cadre. n

