Les réunions préparatoires de la 15e session de la commission mixte algéro-émiratie, prévue à Abou Dhabi vendredi prochain sous la présidence du ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, et du ministre émirati de l’Economie, Abdullah Al-Marri, ont débuté mardi dans la capitale émiratie au niveau des experts. Les réunions préparatoires au niveau des experts ont été présidées, du côté algérien, par le directeur général des pays arabes au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Noureddine Khandoudi, et du côté émirati, par la directrice du département des attachés commerciaux au ministère de l’Economie, Hind Al-Youha, en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Abou Dhabi. Lors de la rencontre, les chefs des deux délégations ont souligné la profondeur des relations bilatérales stratégiques et historiques qui traduisent les dénominateurs communs et les liens de fraternité profondément enracinés entre les deux pays. Ils ont en outre mis l’accent sur l’importance du mécanisme de la commission mixte comme plateforme permettant de promouvoir qualitativement les relations économiques et commerciales et de les hisser à des niveaux supérieurs, ainsi que sur son rôle central dans la définition des secteurs de coopération prioritaires pour la prochaine étape. Les deux parties ont également fait part de la volonté des gouvernements des deux pays d’établir de nouveaux partenariats bilatéraux économiques et en matière d’investissement dans les secteurs de coopération qui seront abordés lors des travaux de la commission mixte, insistant sur la nécessaire mise en œuvre de ses recommandations au service de la croissance économique dans les deux pays. A noter que les experts examineront, trois jours durant, diverses questions liées aux relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans les domaines économique, commercial, financier et technique. Ils examineront aussi des projets de textes juridiques visant à activer et à renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines vitaux d’intérêt pour les deux pays, avant de les soumettre à la réunion ministérielle de la commission mixte. (APS)

