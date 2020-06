Réunis hier en visioconférence, les membres de l’OPEP et leurs alliés non-OPEP, dont la Russie, étaient déterminés à prolonger les baisses de la production pétrolière jusqu’à la fin juillet. Les producteurs étaient encouragés essentiellement par les bon signes provenant du marché, à savoir le déclin de la surproduction, une légère reprise de la demande mondiale et une hausse des cours ; ceux-ci en doublé depuis le 1er mai, début de l’application des coupes, dont l’objectif était de retirer du marché près de 10% des approvisionnements mondiaux du pétrole. Le groupe connu sous le nom de l’OPEP + devait également exiger des pays ayant peu adhéré à ces coupes, à l’image du Nigeria et l’Irak, de compenser leur retard en effectuant des coupes supplémentaires de juillet à septembre. L’OPEP+ avait, faut-il le rappeler, convenu en avril dernier qu’elle réduirait l’approvisionnement de 9,7 millions de barils par jour (b/j) en mai et juin pour soutenir les prix qui se sont effondrés en raison de la crise de coronavirus et de la récession qui affecte l’économie mondiale. Ces coupes devaient être réduites à 7,7 millions de b/j de juillet à décembre. Peu avant la tenue de cette réunion, le Brent a clôturé la semaine au-dessus de 42 dollars le baril, après avoir chuté en dessous de 20 dollars en avril. Malgré le rebond de ces dernières semaines, les prix restent toujours inférieurs d’un tiers à ceux de fin 2019. Peu avant le début de la réunion, Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et président en exercice de la réunion de l’OPEP, a indiqué que les discussions entre les membres de l’Organisation et leurs partenaires non-OPEP tourneront autour « du taux d’application et des difficultés enregistrées durant le mois de mai et voir comment booster encore cet accord pour avoir cet effet positif sur le marché pétrolier ». « Nous voulons consolider cet accord pour arriver à un équilibre dans le marché que nous n’avons pas obtenu jusqu’à maintenant », a souligné le ministre. Le consensus autour de la prolongation de l’accord jusqu’à juillet était quasi-acquis, mais le « principal problème était le non-respect par des membres comme l’Irak des quotas de réduction de la production, et il a été décidé qu’ils compenseraient cela dans les mois à venir», a déclaré le ministre iranien du Pétrole Bijan Zanganeh à l’agence de presse Shana. Les décisions doivent encore être approuvées par l’OPEP + qui comprend 10 producteurs tels que la Russie et le Kazakhstan. Les pourparlers de l’OPEP + ont commencé vers 15H00 GMT.



L’Irak et le Nigeria mauvais élèves

Le ministère nigérian du pétrole a déclaré qu’Abuja avait soutenu l’idée de réduire davantage sa production en mai et juin. L’Iraq, qui enregistrait en mai l’un des pires taux de conformité à l’accord de limitation de l’offre, a accepté des réductions supplémentaires, lesquelles étaient conditionnées par l’obtention d’un accord avec les grandes compagnies pétrolières. L’Irak a produit en mai 520 000 b/j de plus que ce qui a été prévu dans son quota, tandis que la surproduction par le Nigéria était de 120 000 b/j, l’Angola de 130 000 b/j, le Kazakhstan de 180 000 b/j et la Russie de 100 000 b/j, selon les données de l’OPEP+. L’Arabie saoudite, leader et grand producteur de l’OPEP, et la Russie doivent effectuer un exercice d’équilibrage afin de faire remonter les cours du brut et répondre ainsi à leurs besoins budgétaires. L’accord d’avril a été conclu sous la pression du président américain Donald Trump qui souhaitait éviter les faillites dans l’industrie pétrolière américaine. Donald Trump, qui avait auparavant menacé de retirer les troupes américaines d’Arabie saoudite si Riyad n’agissait pas, s’est entretenu avec les dirigeants russes et saoudiens avant les pourparlers d’hier, se disant satisfait de la reprise des prix. Bien que les prix du pétrole se soient partiellement redressés, ils sont encore bien inférieurs aux coûts de la plupart des producteurs de schiste américains. Les arrêts, les licenciements et la réduction des coûts se poursuivent aux États-Unis. Du côté de la demande, celle-ci semble repartir même timidement au fur et à mesure que les Etats déconfinent et soutiennent leurs économies. Selon les pronostics, la demande de pétrole devrait dépasser l’offre dans le courant du mois de juillet, mais le plus grand défi pour l’OPEP est celui d’écouler les grands stocks de pétrole accumulés depuis mars. Autre décision qui devait être validée par la réunion d’hier, le comité de suivi ministériel conjoint de l’OPEP+, connu sous le nom de JMMC, se réunirait désormais tous les mois jusqu’en décembre pour examiner le marché, la conformité aux quotas de production et recommander des niveaux de réduction. La prochaine réunion du JMMC est prévue pour le 18 juin, tandis que la prochaine réunion complète de l’OPEP et de l’OPEP + aura lieu du 30 novembre au 1er décembre.

