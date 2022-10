La pénurie de certains produits de base (huile de table, semoule, lait…) tend, à mesure qu’elle dure dans le temps, à devenir une source de désordre. Pour preuve, les réactions des pouvoirs publics s’enchaînent dans le sens de sanction.

Par NADIR KADI

Après le coup de gueule du Premier ministre contre «certaines parties malveillantes qui diabolisent la situation», lancé lors de la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement, le ministre de la Justice lui a emboîté le pas en promettant «la tolérance zéro» aux spéculateurs.

Hier, c’est une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation qu’a présidée le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué de la Présidence.

La réunion a porté sur «la situation actuelle du marché, les perturbations dans la distribution de certains produits de consommation et le diagnostic du dysfonctionnement», a ajouté la même source, relevant que «le Président de la République a donné, par la suite, des instructions pour lutter et faire face fermement à ces comportements».

Selon la même source, «la réunion a vu la présence du Premier ministre et des ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances, de l’Industrie, de l’Agriculture, du Commerce et des Transports, ainsi que les responsables de tous les organes de sécurité».

Dans le même registre, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a annoncé, hier, que pas moins de 23 personnes suspectées dans des «affaires de spéculation illicite sur des produits alimentaires de large consommation», ont été présentées dans la journée de lundi devant le Parquet.

En ce sens, ces actions en justice, confiées plus précisément à la «section de lutte contre le terrorisme», interviennent également moins de quatre jours après les déclarations du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi.

Ce dernier avait promis que l’Etat «agira dans le cadre légal en garantissant toutes les conditions d’un procès équitable», mais aussi qu’il «frappera fort avec une main de fer quiconque tenterait de toucher aux vivres des Algériens».

La justice considère dorénavant la spéculation sur les marchandises, notamment celles subventionnées, comme des actes criminels au même titre que le terrorisme ou le crime organisé transnational, a averti le ministre.

L’audition des suspects par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed s’est soldée par la prononciation de «mandats de dépôt» contre 18 accusés, en plus de «4 mis en cause (…) placés sous contrôle judiciaire» et «d’une remise en liberté».

Les suspects sont en effet poursuivis, selon le parquet, «par voie de procédures d’enquête judiciaire pour crimes de spéculation illicite commise par un groupe criminel organisé et contrebande constituant par sa gravité une menace sur l’économie nationale».

Des charges plus précisément définies par les «articles 13 et 15 de la loi sur la spéculation illicite et l’article 15 de la loi relative à la lutte contre la contrebande». Le premier texte cité définit, pour rappel, la «spéculation illicite» comme «tout stockage ou rétention de biens ou marchandises visant à provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements au niveau du marché et toute hausse ou diminution artificielle des prix des biens ou marchandises ou des billets de banque».

Et les peines encourues peuvent être extrêmement lourdes, et notamment dans le cas de l’article 15 qui permet le prononciation de la peine de «réclusion criminelle à perpétuité, si les actes mentionnée à l’article 13 ci-dessus ont été commis par un groupe criminel organisé» ; l’article 13 faisant référence ici à spéculation illicite sur les produits de base et large consommation que sont les «céréales et leurs dérivés, les légumes secs, le lait, les légumes, les fruits, l’huile, le sucre, le café, les carburants et les produits pharmaceutiques».

Quant aux conditions dans lesquelles les 23 personnes suspectées ont été interpellées, le communiqué du procureur de la République explique qu’ils sont «impliqués dans 5 affaires provenant des wilayas de Boumerdès, Tébessa, Souk Ahras, Djelfa et Ouargla».

Il est à rappeler que la Direction générale des Douanes avait annoncé, le 1er octobre dernier, la saisie, entre les wilayas de Djelfa et Laghouat, de 4 032 bidons de 5 litres d’huile de table transportés dans un camion et vraisemblablement destinés à alimenter le trafic des produits subventionnés. Une opération qui s’était également soldée par «l’arrestation de deux individus».

De son côté, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avait fait savoir, en août dernier, dans le bilan des sept premiers mois de l’année 2022 de son service de répression des fraudes, qu’il avait à lui seul engagé «71 procès de poursuites judiciaires» pour spéculation, avec saisie de 2 665,15 tonnes de marchandises «d’une valeur globale de 218,69 millions DA».