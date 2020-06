L’effort de réduction de production s’annonce plus significatif que prévu avec une implication plus forte de l’Arabie Saoudite et de pays hors coalition Opep+ tels que les Etats-Unis, la Norvège et le Canada.

A l’issue de la réunion ministérielle Opep+, cette coalition de pays producteurs Opep et non Opep, a décidé de réviser certaines décisions importantes, prises le 12 avril, relatives aux réductions de production pour stabiliser le marché. Il s’agit de réduire la production de l’ordre de 9,7 millions de barils/jour durant le mois de juin, 9,6 millions de barils/jour durant le mois de juillet et une coupe de 7,7 millions de barils/jour du 1er août à fin décembre 2020. La coupe de 5,8 millions de barils/jour de janvier 2021 à avril 2022 est maintenue. L’alliance Opep-non Opep a décidé ainsi de prolonger d’un mois cette coupe historique de 9,7 millions de barils/jour, avec une nuance, une baisse de seulement 100 000 barils/jour par rapport à cette coupe.

La réunion du 12 avril dernier avait prévu une réduction de 9,7 millions de barils/jour uniquement pour les mois de mai et juin et 7,7 millions de barils/jour à partir du 1er juillet. Sur la période mai-juillet, il s’agit d’une réduction de production plus importante que celle décidée au mois d’avril. La différence de 100 000 barils/jour entre les réductions du mois de juin et de juillet s’explique par le refus du Mexique de prolonger sa réduction de production de 100 000 barils/jour pendant le mois de juillet. Contacté, Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier, explique cette position du Mexique par la politique de ce pays consistant à vendre à terme son pétrole. «Le Mexique a déjà vendu les quantités de pétrole et récupéré l’argent. Il a des engagements avec ses clients. Il est contraint à respecter ces contrats de fourniture du pétrole pendant notamment le mois de juillet», ajoute-t-il. Par ailleurs, les pays qui n’ont pas respecté leur quota au cours de ce mois de mai ont été invités à rattraper les écarts en juillet, août et septembre 2020. L’alliance pointe du doigt particulièrement l’Irak et le Nigeria. Selon l’AFP, qui cite le fournisseur de données Kpler, la coalition n’a réduit sa production que de 8,6 millions de barils/jour en mai, soit 11% de moins que l’objectif de 9,7 millions de barils/jour prévu au cours de ce mois.

Mais dans l’ensemble, l’effort de réduction s’annonce beaucoup plus important que prévu. La coalition, durant la réunion ministérielle Opep+, lit-on dans le communiqué du ministère de l’Energie cité par l’APS, a salué les ajustements supplémentaires de production annoncés par l’Arabie Saoudite (1 million de barils/jour), des Emirats arabes unis (100 000 barils/jour) du Koweït (80 000 barils/jour) et du Sultanat d’Oman (10 000 à 15 000 barils/jour). Ces réductions de productions supplémentaires sont prévues durant ce mois de juin. Elle a également salué l’annonce de réductions supplémentaires de la part d’autres pays qui ne font pas partie de la coalition, tels que la Norvège et le Canada. Noureddine Legheliel ajoute en ce sens que les Etats-Unis ont réduit leur production d’environ 1,9 million de barils/jour, le Canada et la Norvège de plus de 200 000 barils/jour. Un effort de réduction inédit au regard de la contribution de pays hors Opep et non Opep pour faire face à une pandémie qui, elle aussi, est inédite par ses effets sanitaires et économiques. Tous ces efforts expliquent pourquoi les prix du pétrole ont dépassé la barre des 40 dollars ces derniers jours. «Les marchés ont déjà intégré les effets positifs du déconfinement sur les économies des pays consommateurs», observe Noureddine Legheliel. Cet optimisme est partagé par l’analyste cité par l’AFP Bjonar Tonhaugen de Rystad Energy. «A moins qu’une deuxième vague ne frappe le monde, l’accord d’aujourd’hui (Opep+) sera l’épine dorsale d’une reprise rapide de l’industrie énergétique». Dans la même foulée, le Secrétaire d’Etat américain Dan Brouillet a adressé ses félicitations à l’Opep après l’annonce de l’accord. Ainsi, si la coalition respecte ses quotas conjugués à l’effort de réduction des pays hors alliance, la tendance des prix du baril serait à la hausse au cours des prochains mois. La confirmation viendrait dès aujourd’hui avec l’ouverture des marchés pétroliers qui traduiront par leurs cotations du baril de brut leurs réactions à cet accord. Enfin, le communiqué du ministère de l’Energie a annoncé que la prochaine réunion du comité ministériel de suivi (JMMC) se tiendra le 18 juin. Les rencontres de ce type auront lieu chaque mois pour suivre le respect des quotas par les pays membres de la coalition. La réunion ministérielle Opep+, elle, se tiendra le 1er décembre 2020.

Articles similaires