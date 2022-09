PAR INES DALI

Sans nul doute, la réunion mensuelle, aujourd’hui, des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés formant l’Opep+ tiendra en haleine le marché et les pays consommateurs.

Les analystes considèrent comme mitigées les données sur la direction que prend la demande de pétrole et semblent ne pas pouvoir anticiper avec certitude sur la décision que pourraient prendre les 23 pays membres de l’Opep et leurs 10 partenaires. Les spéculations vont bon train dans un contexte qui dicte la prudence, marqué notamment par une baisse des prix du pétrole autour de 90 dollars le baril après avoir culminé des mois à plus de 100 dollars.

Les prix qui ont repris un peu de leur vigueur en repassant au-dessus de la barre de 100 dollars, suite à la déclaration, en août, du ministre saoudien de l’Energie, Abdelaziz Benselmane, selon lequel «l’Opep+ pourrait décider de réduire la production à tout moment, sous n’importe quelle forme», n’ont pas résisté plus d’une semaine.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, l’Alliance Opep+ agit pour «stabiliser» le marché, comme elle a eu à le faire à chaque réunion mensuelle. Elle a, à plusieurs reprises, injecté la quantité d’or noir qu’elle a jugée nécessaire. Cependant, la déclaration du ministre saoudien a fait craindre aux consommateurs une réduction des barils de brut de l’Opep+.

Selon des analystes, les nouveaux blocages en Chine, les craintes accrues de récession et les indications selon lesquelles la Fed poursuivra les fortes hausses des taux directeurs ont fait chuter les prix du pétrole au plus bas des 90 dollars. Les données disponibles suggèrent que la demande de la Chine, premier importateur mondial de pétrole, a été faible cet été en raison des reconfinements pour lutter contre la Covid-19 et du ralentissement de l’activité des usines, que les importations en Inde, le troisième importateur mondial de pétrole, étaient également en baisse, et que les importations globales de l’Asie ont ralenti en août par rapport à juillet.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’Opep, Haitham Al-Ghais, a indiqué à Reuters que «la demande mondiale de pétrole est toujours robuste et le restera jusqu’à la fin de cette année», notant que «les récentes bouleversements ne reflétaient pas les fondamentaux du marché». Raison pour laquelle des analystes vont jusqu’à dire qu’il n’est pas exclu que l’Alliance mette un terme à ses augmentations au lieu de pratiquer seulement une baisse, comme lors de la dernière réunion tenue au début du mois dernier.

Par ailleurs, une enquête de Bloomberg auprès de 19 analystes du secteur pétrolier a fait ressortir que l’Opep+ devrait maintenir, à l’issue de sa réunion d’aujourd’hui, l’objectif de production pour octobre au même niveau qu’en septembre. D’autres analyses encore suggèrent que le résultat le plus probable de la réunion de ce 5 septembre pourrait être une approche attentiste et une déclaration de volonté de faire tout ce qu’il faut pour stabiliser les prix du pétrole.

En somme, c’est l’incertitude autour de ce que décidera l’Opep+ lors de cette 32e réunion ministérielle à laquelle prendra part le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, par visio-conférence. Il s’agira d’examiner la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme au cours de cette réunion qui regroupe les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non membres).

Elle sera précédée, le même jour, par la 44e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), qui aura à évaluer, sur la base du rapport établi par le Comité technique conjoint de suivi (JTC), la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution, ainsi que le respect des niveaux de la production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de juillet 2022. <

Articles similaires