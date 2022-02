Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a eu lundi plusieurs entretiens avec ses homologues de plusieurs pays, en marge des travaux de la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) à Doha (Qatar), a indiqué un communiqué du ministère. M. Arkab a eu des entretiens avec le ministre iranien du Pétrole, Javad Oji, le ministre des Hydrocarbures et des énergies de la Bolivie, Franklin Molina Ortiz, le ministre de l’Energie russe, Nikolaï Choulguinov et le ministre des Mines et des hydrocarbures de la République de Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima, a précisé la même source. Ces entretiens ont été tenus en présence du PDG du Groupe Sonatrach et des cadres du secteur, a ajouté le communiqué. Les parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales entre les cinq pays. Elles ont également évoqué les opportunités d’investissement et les perspectives de coopération dans le domaine de l’énergie et des mines. Les parties se sont félicitées aussi des efforts conjoints dans le cadre dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ainsi que dans le cadre de la Déclaration de Coopération Opep et non Opep. A cette occasion, M. Arkab a donné un aperçu général de la politique énergétique algérienne ainsi que du nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs. Il a mis l’accent sur les opportunités offertes dans l’amont, l’aval et l’offshore, a-t-on souligné de même source. <

