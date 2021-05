Le Haut Conseil de Sécurité a décidé, hier, de classer les mouvements Rachad et MAK sur la liste des organisations terroristes, a indiqué la présidence de la République, dans un communiqué de presse.

Cette décision a été prise lors d’une réunion du HCS, présidée par Abdelamadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et ce, après que la réunion s’est penchée sur «les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité», fait savoir le communiqué.

Dans ce cadre, il a été décidé de classer les deux mouvements «sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles», souligne la même source.

La démarche du HCS est loin de constituer une surprise, sachant que les deux mouvements étaient dans le viseur des plus hautes autorités du pays depuis un bon moment. Et la décision d’ajouter les noms de Rachad et le MAK à la liste des organisations terroristes n’est qu’une sentence qui fait suite au réquisitoire tenu à leur encontre par le président de la République lors de la précédente réunion du même HCS.

L’on se souvient, en effet, que début avril dernier, Abdelmadjid Tebboune n’avait pas hésité à faire usage d’un arsenal sémantique de guerre contre des «milieux séparatistes» et de «mouvances illégales proches du terrorisme», accusés de «graves dérapages» et d’«exploiter les marches hebdomadaires».

Référence faite implicitement au MAK, dans le cas des séparatistes, et à Rachad, dans celui des mouvements illégaux avec une référence proche du terrorisme. Ces deux groupes, accusés d’infiltrations dangereuses dans les rangs du Hirak pacifiste, sont désignés par le HCS comme étant carrément une menace qu’il faudra combattre. En ce sens, le président de la République avait affirmé que «l’Etat sera intransigeant face à ces dérapages, qui sortent du cadre de la démocratie et des droits de l’Homme», appelant à «l’application immédiate et rigoureuse de la loi en vue de mettre terme à ces activités non innocentes et à ces dépassements sans précédent, notamment à l’égard des institutions et symboles de l’Etat, et qui tentent d’entraver le processus démocratique et développemental en Algérie».

Quelques jours après ce réquisitoire, les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale annonçaient avoir réussi à démanteler une cellule composée de partisans du mouvement séparatiste MAK et dont les éléments arrêtés sont «impliqués dans la planification d’attentats et d’actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays», avait souligné le MDN, ajoutant que l’opération de démantèlement effectuée dans les rangs du mouvement séparatiste s’est également soldée par «la saisie d’armes de guerre et d’explosifs destinés à l’exécution de ses plans criminels».

Dans le cas du mouvement Rachad, son fondateur Mohamed Larbi Zitout fait partie des quatre accusés faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé par la justice algérienne pour «une grave affaire pénale d’atteinte à l’ordre public et la sécurité et la stabilité de l’Etat».

A noter que la réunion du HCS tenue hier a également étudié les mesures d’ouverture des frontières aériennes et les conditions à remplir pour les voyageurs tout en gardant les frontières terrestres fermées sauf si nécessaire.

Le Conseil a abordé également les derniers préparatifs concernant les élections législatives du 12 juin 2021, le Président s’est déclaré satisfait des efforts déployés par les institutions de l’État pour que la date électorale se déroule dans de bonnes conditions.

