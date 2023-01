La nouvelle rencontre avec la préfectorale, présidée par le chef de l’Etat, moins de quatre mois après celle de septembre dernier, traduit la détermination de l’Exécutif à faire appliquer ses mesures et ses réformes. Les walis sont sommés de traduire cette dynamique, au niveau central, par des actes tangibles au niveau local.

Par Hakim Ould Mohamed

Le gouvernement et les walis devraient se rencontrer, à nouveau, aujourd’hui, quelques semaines seulement après la réunion de septembre dernier, pour préparer ce qu’on peut appeler l’acte II des réformes. C’est une rencontre qui va permettre à l’Exécutif de faire migrer vers le terrain de l’application les différentes réformes validées durant le précédent exercice avec, comme mot d’ordre, mettre à profit les compétences et les pouvoirs des walis et des élus locaux afin de mettre les collectivités à contribution dans le développement économique et la croissance. La conversion des collectivités à l’économie est décisive pour l’efficacité des réformes. La rencontre gouvernement-walis, la première de l’année et la cinquième depuis l’élection du Président Abdelmadjid Tebboune, permet un échange formel avec l’administration locale sur, d’abord, l’état d’avancement des actions retenues lors de la précédente réunion de septembre et, ensuite, sur les résolutions arrêtées pour l’exercice en cours. Lors de la précédente réunion gouvernement-walis, tenue en septembre dernier, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à rassurer les responsables locaux et les gestionnaires d’entreprises publiques, les appelant à s’affranchir de la peur et à faire preuve d’audace dans la prise des décisions, soutenant que «l’Etat ne saurait avancer sans ses enfants». C’est dans cette optique qu’est intervenue la décision du président de conférer toutes les prérogatives aux walis, seuls responsables au niveau de leurs wilayas respectives, preuve s’il en est de la confiance accordée aux responsables qui ont retrouvé leur plein pouvoir. De son côté, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a mis en avant à la même occasion le rôle central des walis dans la promotion de l’investissement et du développement local. Il avait alors estimé que le wali a trois principaux rôles à jouer, dont «l’accompagnement des investisseurs et la facilitation de toutes les procédures», «la commercialisation des potentialités que recèle sa wilaya» et «le suivi sur le terrain des projets d’investissement, selon une perspective économique, en se souciant de leur mise en œuvre dans les délais impartis et dans le cadre de la structure financière convenue, tout en veillant à créer de l’emploi et de la richesse qui génère des ressources supplémentaires pour les Collectivités locales». L’engagement de l’Etat auprès des responsable locaux, réitéré par le Président Tebboune, est assez conséquent.



Hâter la cadence

Mais en contrepartie, les walis et les élus locaux devaient redoubler d’efforts pour concrétiser, sur le terrain, l’ensemble des réformes mises en branle, au niveau central, par l’Exécutif, dont la nouvelle loi sur l’investissement. Peu avant la dernière rencontre de septembre dernier, seize walis ont été limogés pour -probablement – n’avoir pas réagi assez vite aux recommandations de la dernière rencontre gouvernement-walis. Les walis étaient pourtant contraints de passer à la vitesse supérieure pour la concrétisation des engagements de l’Etat en matière de protection sociale et de développement économique. Cette nouvelle rencontre, prévue aujourd’hui, et qui sera présidée par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, sera dédiée aussi à l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations et réformes de 2022 tout en projetant l’appareil décisionnel sur les résolutions de 2023. La dynamique de réformes a été assez soutenue. La précédente réunion de septembre a joué le rôle d’une courroie de transmission. Cette nouvelle réunion, qui se tient en moins de quatre mois après celle de septembre dernier, traduit la détermination de l’Exécutif à faire appliquer ses mesures et ses réformes afin que cette dynamique, au niveau central, puisse se traduire par des actes tangibles au niveau local. La mobilisation des walis et des élus locaux est déterminante. Il ne s’agit pas cette fois-ci de faire de la pédagogie pour convaincre, une fois de plus, les responsables locaux de l’impératif de hâter la cadence au niveau local, mais de faire l’évaluation des actions mises en branle depuis la dernière réunion de septembre 2022. Le défi de concrétisation des réformes est conséquent pour l’Exécutif. Dans ce contexte de transformations économiques et géopolitiques mondiales, l’Algérie n’a de choix que de compter sur son potentiel de croissance en libérant les investissements et les initiatives. L’enjeu est là ; que cette dynamique de réforme ait un effet boule de neige au niveau de l’administration économique et locale. D’autant plus que d’autres réformes non moins importantes sont attendues pour l’actuel exercice, dont la réforme du code local et de wilaya, la réforme de la fiscalité locale, la mise sur pied des deux agences du foncier industriel et agricole… L’Exécutif veut s’assurer que la courroie fonctionne correctement et que la dynamique enclenchée puisse avoir du répondant au niveau des wilayas. n