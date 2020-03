La réunion du gouvernement de ce mercredi 18 mars 2020, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a été consacrée à plusieurs secteurs. Pour les Finances, il a été décidé, selon le communiqué du premier ministère dont « Reporters » a obtenu une copie, de l’élaboration « avant la fin du premier semestre, d’une 2e loi de finances complémentaire qui sera, elle, consacrée aux arbitrages et aux ajustements budgétaires ».

La même source indique que deux projets de décrets exécutifs ont été adoptés par le gouvernement. Le premier permettra au travailleur « d’opter volontairement pour la poursuite de son activité dans la limite de cinq années après l’âge légal de la retraite et durant lesquelles l’employeur ne peut le mettre d’office en position de retraite ». Le second décret concerne l’organisation et fonctionnement de l’Institut national de la prévention des risques professionnels.

Concernant le secteur du commerce, et après la présentation par le ministre du secteur d’un projet d’élargissement de laliste des marchandises soumises au Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde (DAPS), il lui a été demandé, précise le communiqué, par le Premier ministre « d’affiner la liste des produits soumis au DAPS tout en lui demandant de veiller à garantir un approvisionnement régulier du marché national en produits de première nécessité et en matières premières et inputs ». De son côté, le ministre de l’Energie a présenté une communication « sur la situation du marché pétrolier international et ses perspectives.