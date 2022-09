Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, jeudi, une réunion du Gouvernement durant laquelle des exposés relatifs aux derniers préparatifs du 6ème Recensement Général de la Population et l’Habitat (RGPH), à la réhabilitation et le réaménagement du grand périmètre d’Abadla dans la wilaya de Béchar ainsi qu’à l’état d’avancement de la réhabilitation et d’extension du barrage vert ont été examinés, selon un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

“Le Premier Ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce jeudi 15 septembre 2022, une réunion du Gouvernement tenue au palais du Gouvernement. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants:

– Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat :

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, portant sur les derniers préparatifs du 6ème Recensement Général de la Population et l’Habitat (RGPH) qui constitue la seule opération statistique structurante réalisée de manière exhaustive.

Le RGPH est un moyen privilégié permettant de disposer d’une riche base de données et des indicateurs socioéconomiques d’aide à la décision permettant une meilleure prise en charge des besoins croissants de la population et une amélioration du service public. Pour l’encadrement de cette opération, devant se dérouler du 25 septembre au 9 octobre, plus 53.000 agents recenseurs et 8.000 superviseurs seront mobilisés. Un plan de communication a été mis en œuvre pour sensibiliser la population sur l’importance de cette opération stratégique, pour laquelle toutes les conditions nécessaires à son bon déroulement ont été réunies.

A l’issue de la présentation, le Premier ministre a rappelé la nécessité de faire adhérer les citoyens à cette importante opération qui permettra la planification des actions de l’Etat selon la répartition démographique de la population d’une part et la réalisation des infrastructures d’appoint nécessaires d’autre part.

– Dans le domaine de l’Agriculture et du Développement Rural :

Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a présenté une communication sur la réhabilitation et le réaménagement du grand périmètre d’Abadla, wilaya de Béchar. A ce sujet, il a présenté les mesures nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement en eau de ce périmètre en vue de couvrir tous les besoins en ressources hydriques.

Il a été également question de prendre les mesures inhérentes à la préservation et à l’extension des superficies agricoles ainsi que le développement des activités industrielles.

Par ailleurs et dans le cadre du suivi permanent du projet de réhabilitation et d’extension du barrage vert, le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a présenté une communication consacrée à l’état d’avancement de ce projet qui revêt un caractère national et stratégique et qui s’étend sur 13 wilayas.

Le Gouvernement a examiné ce projet dans ses dimensions écologique, environnementale et économique liée à ses potentialités de création de richesse et d’emploi.

A l’issue de la présentation, le Premier ministre a rappelé les orientations de Monsieur le Président de la République relatives à l’augmentation de la cadence de réalisation du programme d’action entrant dans ce cadre selon une démarche participative mobilisant tous les moyens et les compétences nationales et en s’assurant de la contribution de la société civile et des acteurs locaux”.