Une feuille de route relative au secteur de la pêche et des productions halieutiques a été présentée, lors de la réunion du gouvernement, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benbaderrahmane, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

Lors de cette communication, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, a énuméré dans le cadre de cette feuille de route, les principales actions réalisées depuis 2020 et a présenté une prospective par rapport aux objectifs de 2023 et 2024, en mettant en exergue les actions à engager et les objectifs stratégiques à atteindre, a précisé la même source.

Ces actions concernent, selon le communiqué, les différents domaines d’activités du secteur de la pêche, notamment des productions halieutiques, de la construction et la réparation navales et de l’amélioration des conditions socioéconomiques des professionnels de la pêche et de l’aquaculture.

Pour rappel, le plan d’action du gouvernement, dans son axe dédié au développement de la pêche et à l’aquaculture, vise à accroitre la production à l’horizon 2024 à 166.000 tonnes dont 24.000 tonnes de poissons de l’aquaculture, a indiqué la même source.