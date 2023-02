Le gouvernement a examiné en première lecture, lors de sa réunion hebdomadaire présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un avant-projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ce projet de texte, présenté par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a pour objectif d’«actualiser le dispositif législatif de gestion du patrimoine forestier du pays dans la perspective d’une meilleure valorisation des ressources forestières sur les plans économiques, sociaux et environnementaux», explique le document. Il prévoit notamment de consacrer davantage les principes axés sur la gestion du patrimoine forestier qui s’inscrit dans les engagements de l’Algérie en matière de protection de la biodiversité, d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification, la gestion économique du patrimoine forestier basée sur un renouveau de sa productivité, de ses instruments d’encadrement, la protection et la préservation du potentiel forestier national et l’extension du couvert forestier, a-t-il détaillé. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a présenté, en outre, un projet de décret exécutif portant mise à disposition d’une parcelle de la forêt domaniale au niveau du barrage vert, au profit d’un établissement pénitentiaire pour son exploitation sous forme de milieu ouavert, permettant de renforcer et de moderniser le service public relevant du secteur de la justice, ajoute le communiqué. n

Articles similaires