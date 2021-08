Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement, consacrée aux secteurs du tourisme, de la pêche, de la formation professionnelle, de l’industrie pharmaceutique et de la Santé, indique, jeudi, un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

« Le Premier ministre, ministre des Finances Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier mercredi 04 Août 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée au Palais du Gouvernement.

Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gouvernement ont entendu trois (3) communications présentées par les ministres en charge du Tourisme, de la Pêche ainsi que celui de l’Industrie Pharmaceutique.

1- Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat sur les mesures d’urgence pour la relance de l’activité touristique.

Il a été rappelé à cette occasion les difficultés auxquelles est confronté le secteur du tourisme face à la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), qui a lourdement impacté l’activité touristique mondiale avec un grand recul du chiffre d’affaire des établissements hôteliers.

Aussi et afin de remédier à la situation, il est préconisé la mise en œuvre des mesures d’urgence suivantes :

La préservation de l’activité touristique, à travers des mesures de soutien financier en faveur des entreprises et des opérateurs touristiques

La facilitation de l’accès au foncier touristique

L’encouragement de l’investissement et le financement des projets touristiques

La promotion de la destination Algérie en recourant aux nouvelles technologies et la médiatisation sur les réseaux sociaux

La promotion de l’Artisanat Traditionnel.

A l’issue de la présentation, le Premier ministre a instruit le ministre du Tourisme en vue de réactiver le Conseil National du Tourisme (CNT), à l’effet d’assurer une meilleure coordination et concertation entre les différents acteurs concernés par l’activité touristique.

Aussi, il a souligné la nécessité d’assainir la situation du foncier touristique par la récupération des assiettes foncières non utilisées au niveau des Zones d’Expansion touristiques (ZET). Il a souligné également l’importance d’améliorer le niveau de formation du personnel relevant du secteur touristique qui devra être issue des instituts spécialisés.

Sur un autre plan, le Premier ministre a demandé au ministre du secteur de veiller à réorienter prioritairement l’action des agences de voyage vers le développement du tourisme intérieur.

2- Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques sur les mesures d’urgence pour la relance de l’activité de pêche.

Il s’agit d’un certain nombre d’actions urgentes visant à surpasser l’ensemble des contraintes entravant les investissements et la bonne exécution des différents programmes de développement de l’activité. Ces mesures concernent ce qui suit :

La relance de l’élevage halieutique

Le développement de la pêche au grand large

La gestion et l’exploitation responsable de la pêche artisanale et côtière

La construction et la maintenance avec des capacités nationales de la flottille de pêche et de l’aquaculture

L’encouragement de la PME, de la micro-entreprise et des start-up et la valorisation des productions halieutiques à l’export

La régulation du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.

A l’issue de la présentation, le Premier ministre a instruit le ministre de la Pêche de procéder à un recensement des potentialités halieutiques, de la flotte de pêche et des ressources humaines ainsi que mettre en place un système d’information et de statistiques afin de disposer des outils permettant de réorienter la surproduction à destination des unités de transformation et de conditionnement.

Le

Premier ministre a également demandé une évaluation de la mise en œuvre du dispositif prévu pour la relance de l’activité de la construction et de la réparation navales.

Par ailleurs, le Premier ministre a instruit le ministre en charge de la Formation professionnelle pour renforcer l’offre de formation au niveau des centres relevant de son secteur dans le domaine de la pêche et des métiers y afférents.

Réunion du Gouvernement consacrée à cinq secteurs

Publié Le : Jeudi, 05 Août 2021 14:39 Lu : 32 fois

ALGER – Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement, consacrée aux secteurs du tourisme, de la pêche, de la formation professionnelle, de l’industrie pharmaceutique et de la Santé, indique, jeudi, un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

« Le Premier ministre, ministre des Finances Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier mercredi 04 Août 2021, une réunion du Gouvernement qui s’est déroulée au Palais du Gouvernement.

Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gouvernement ont entendu trois (3) communications présentées par les ministres en charge du Tourisme, de la Pêche ainsi que celui de l’Industrie Pharmaceutique.

1- Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat sur les mesures d’urgence pour la relance de l’activité touristique.

Il a été rappelé à cette occasion les difficultés auxquelles est confronté le secteur du tourisme face à la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), qui a lourdement impacté l’activité touristique mondiale avec un grand recul du chiffre d’affaire des établissements hôteliers.

Aussi et afin de remédier à la situation, il est préconisé la mise en œuvre des mesures d’urgence suivantes :

La préservation de l’activité touristique, à travers des mesures de soutien financier en faveur des entreprises et des opérateurs touristiques

La facilitation de l’accès au foncier touristique

L’encouragement de l’investissement et le financement des projets touristiques

La promotion de la destination Algérie en recourant aux nouvelles technologies et la médiatisation sur les réseaux sociaux

La promotion de l’Artisanat Traditionnel.

A l’issue de la présentation, le Premier ministre a instruit le ministre du Tourisme en vue de réactiver le Conseil National du Tourisme (CNT), à l’effet d’assurer une meilleure coordination et concertation entre les différents acteurs concernés par l’activité touristique.

Aussi, il a souligné la nécessité d’assainir la situation du foncier touristique par la récupération des assiettes foncières non utilisées au niveau des Zones d’Expansion touristiques (ZET). Il a souligné également l’importance d’améliorer le niveau de formation du personnel relevant du secteur touristique qui devra être issue des instituts spécialisés.

Sur un autre plan, le Premier ministre a demandé au ministre du secteur de veiller à réorienter prioritairement l’action des agences de voyage vers le développement du tourisme intérieur.

2- Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques sur les mesures d’urgence pour la relance de l’activité de pêche.

Il s’agit d’un certain nombre d’actions urgentes visant à surpasser l’ensemble des contraintes entravant les investissements et la bonne exécution des différents programmes de développement de l’activité. Ces mesures concernent ce qui suit :

La relance de l’élevage halieutique

Le développement de la pêche au grand large

La gestion et l’exploitation responsable de la pêche artisanale et côtière

La construction et la maintenance avec des capacités nationales de la flottille de pêche et de l’aquaculture

L’encouragement de la PME, de la micro-entreprise et des start-up et la valorisation des productions halieutiques à l’export

La régulation du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.

A l’issue de la présentation, le Premier ministre a instruit le ministre de la Pêche de procéder à un recensement des potentialités halieutiques, de la flotte de pêche et des ressources humaines ainsi que mettre en place un système d’information et de statistiques afin de disposer des outils permettant de réorienter la surproduction à destination des unités de transformation et de conditionnement.

Lire aussi: Le Président Tebboune préside une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité

Le Premier ministre a également demandé une évaluation de la mise en œuvre du dispositif prévu pour la relance de l’activité de la construction et de la réparation navales.

Par ailleurs, le Premier ministre a instruit le ministre en charge de la Formation professionnelle pour renforcer l’offre de formation au niveau des centres relevant de son secteur dans le domaine de la pêche et des métiers y afférents.

3- Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l’Industrie pharmaceutique sur les mesures d’urgence pour la relance de la production pharmaceutique.

Les mesures présentées s’inscrivent dans le cadre de mise en œuvre des engagements de Monsieur le président de la République pour la relance économique. Elles reposent sur les axes suivants :

Garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques, notamment les médicaments essentiels

Mise en place des outils et un dispositif réglementaire garant de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité

Assurer l’accessibilité économique aux produits pharmaceutiques à tous les citoyens.

S’agissant des mesures d’urgence préconisées, il s’agit de l’optimisation de la régulation du marché national du médicament notamment à travers (i) la limitation de l’importation aux seuls produits essentiels non fabriqués localement ou en quantités insuffisantes (ii) la mise en place d’une nouvelle plateforme numérique qui devra prendre en charge les programmes prévisionnels de production et d’importation accompagnés de plannings détaillés de livraison.