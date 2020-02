Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté mercredi, lors d’une réunion du gouvernement, la stratégie de communication gouvernementale, indique un communiqué des services du Premier ministre dont Reporters a reçu une copie. « Abordant la problématique sous différents angles, la présentation s’est attachée à définir le contexte, les principes, les acteurs ainsi que les outils devant être pris en ligne de compte dans la mise en place de la stratégie de communication appelée à accompagner la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement approuvé par le Parlement« , précise la même source. Intervenant à l’issue de l’exposé, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rappelé « la volonté du gouvernement de développer une vision qui intègre le contexte particulier que traverse le pays. Un contexte qui tient compte d’un environnement politique historique marqué par l’empreinte du Hirak populaire et de la dynamique qui en est issue, par une opinion publique avide de changement et par une demande populaire pressante pour une information objective et transparente« . S’attardant sur le rôle assigné au porte-parole du gouvernement, le Premier ministre a insisté notamment sur « le soin à apporter dans le choix des outils de la communication politique pour les besoins de visibilité de l’action gouvernementale ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la communication institutionnelle destinée à crédibiliser et à renforcer la relation administration publique/citoyens« .

La présentation du ministre de la communication survient la veille d’un atelier consacré à l’avant-projet de loi sur la presse électronique prévu à l’Ecole supérieure de journalisme de Ben-Aknoun, à Alger (lire l’article de « Reporters » en cliquant ICI).