Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de projets de loi et la présentation de nombre d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. « Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche 21 novembre 2021, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et à l’adoption de deux projets de loi relatifs au secteur de la Justice, ainsi que des exposés sur des projets de soutien à l’emploi des jeunes, de la pêche, des télécommunications et des énergies renouvelables », lit-on dans le communiqué.

