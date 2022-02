Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de deux projets de lois relatifs à l’Information et à l’Audiovisuel, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la santé, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche, 27 février 2022, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de deux projets de lois relatifs à l’Information et à l’Audiovisuel, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la santé», précise le communiqué.

D’autres questions relatives à la prise en charge des préoccupations des citoyens seront également examinées, conclut le communiqué.

