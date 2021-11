Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de projets de loi et la présentation de nombre d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche 21 novembre 2021, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et à l’adoption de deux projets de loi relatifs au secteur de la Justice, ainsi que des exposés sur des projets de soutien à l’emploi des jeunes, de la pêche, des télécommunications et des énergies renouvelables», lit-on dans le communiqué.

