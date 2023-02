Face à un marché toujours marqué par l’instabilité, l’Opep+ ne devrait pas changer sa démarche en vigueur. Lors de sa 47ème réunion qu’il tiendra aujourd’hui, le Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non Opep (JMMC) ne devrait pas proposer des ajustements à la politique de l’alliance composée de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie. Le groupe des 23 se dirige assez explicitement vers le maintien de sa réduction de 2 millions de barils par jour décidée en octobre dernier.

La prudence reste de mise chez les producteurs d’or noir, d’autant que l’inflation et le ralentissement de l’économie mondial continuent à peser sur les cours et réduisent de la portée que devait avoir la fin des restrictions sanitaire en Chine sur la demande. Les séances d’échange n’ont enregistré qu’une légère remontée des cours, et le baril se contente d’évoluer dans une moyenne de 85 dollars, dans un scénario de hausse et de baisse qui n’en finit pas depuis plusieurs semaines. Hier, la baisse se poursuivait pour les deux références européenne et américaine. En fin de matinée, le Brent de la mer du nord pour livraison en mars abandonnait 1,13% à 83,94 dollars, alors que le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois baissait de 1,35% à 76,85 dollars.

C’est dans cette atmosphère d’incertitude que l’Opep+ tient une réunion dont les principales décisions sont quasiment connues. Elles ont même été annoncées indirectement, il y a quelques jours, par des sources au sein de l’alliance citée par Reuters.

«Nous allons certainement discuter de l’économie chinoise et de l’inflation », a déclaré l’une de ces sources cependant, «il n’y a aucune attente pour cette réunion. Il ne s’agira pas d’une réunion Opep+, mais seulement d’un JMMC sans décisions ni recommandations ». «L’Opep+ est maintenant assez à l’aise avec le fait que la période difficile de l’impact du Covid est derrière nous et que la situation géopolitique et la reprise de la Chine sont les moteurs de la volatilité », a déclaré une autre source de l’OPEP+ à l’agence de presse britannique.

Il y a deux semaines, le ministre de l’Energie des Émirats arabes unis, Suhail al-Mazrouei, a résumé la situation et donné un aperçu sur la lecture que fait actuellement l’Opep+ du marché et affirmant qu’il était équilibré.

Lundi dernier, le Président russe Vladimir Poutine a discuté avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, des moyens de garantir la stabilité dans le marché mondial du pétrole, et ce, dans le cadre de l’alliance dont le JMMC est présidé par le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, et son homologue saoudien, Abdelaziz ben Selmane. <

Articles similaires