Plusieurs points, dont les prochains stages des sélections nationales des moins de 17 ans et des moins de 20 ans ont été débattus vendredi soir, au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger), lors d’une réunion ayant rassemblé le président de la FAF, Kheireddine Zetchi avec plusieurs techniciens de la Direction technique nationale (DTN).

«Le prochain stage de l’EN U17 se déroulera finalement au Centre technique de Sidi-Moussa, en présence de plusieurs joueurs issus de championnats étrangers» a indiqué la FAF dans un communiqué, en précisant que «le stage de la sélection des U20, débutera à partir du 30 octobre courant».

Parmi les techniciens présents à cette réunion de travail, le Directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, son adjoint Abdelkrim Benaouda et le sélectionneur national des U20, Saber Bensmain. A leurs côté, des membres de FAF-Radar, la commission de prospection établie en France et qui s’occupe du repérage des jeunes talents algériens évoluant à l’étranger. Il s’agit de Saïd Karim Idir, Lyès Jamil Brahimi, Foued Kada-Hounet et Malik Chekaoui.

Evaluation des précédents stages

Outre les prochains stages des sélections nationales U17 et U20, «il a été procédé pendant cette réunion à l’évaluation des stages déjà effectués, ainsi qu’à la prestations des joueurs binationaux, ayant pris part à la rencontre amicale face au MC Alger (3-3)» a encore rapporté la FAF dans son communiqué.

Après la fin de la réunion, le Président Zetchi s’est rendu à la salle-restaurant, pour saluer les joueurs binationaux, et les remercier d’avoir fait le choix de défendre les couleurs nationales, comme il a rappelé les choix stratégiques de la FAF, notamment le suivi-évaluation et la sélection de tout joueur algérien là où il se trouve pour apporter la plus-value nécessaire à nos sélections.

Le président de la FAF a rendu également hommage aux parents, qui ont contribué au choix de leurs enfants et aux membres de FAF-Radar, qui ont réalisé un immense travail de fond, pour capter tous ces jeunes talents évoluant en Europe, notamment en France, et susceptibles d’évoluer au sein des sélections nationales des U15, U17 et U20. n

