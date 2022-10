L’annonce, au début du mois, d’une réunion de «niveau ministériel» des pays membres de l’Opep+ continuait hier de susciter les commentaires de la presse économique et des experts du domaine de la production pétrolière. Le consensus qui s’en dégage laisse entrevoir que cette réunion, prévue ce mercredi 5 octobre à Vienne (Autriche), pourrait aboutir à une décision «majeure» en vue de stabiliser les prix à leur niveau actuel au moyen d’une baisse «importante» de la production de l’ordre du million de barils par jour.

Par Nadir Kadi

La réaction du marché face à une telle perspective ne s’est pas fait attendre, les cours de l’or noir bondissaient lundi de près de 5% à l’ouverture.

En effet, les valeurs du pétrole qui affichaient une baisse presque constante depuis le mois de mars dernier, ou un «pic» à près de 140 dollars le baril avait été atteint au début de la guerre en Ukraine. Les cours des deux références mondiales du brut étaient remontés lundi à l’ouverture d’environ 4 à 5 dollars par rapport à la semaine dernière, se stabilisant à près de 83 dollars pour le WTI américain et 89 dollars pour le Brent de la mer du Nord. Une situation qui s’explique selon les experts par le fait que «de nombreuses rumeurs circulent sur la façon dont l’alliance (Opep+) va réagir à la détérioration du contexte économique», souligne notamment l’analyste chez Oanda, Craig Erlam cité par l’AFP. Par ailleurs il est ajouté que les marché répondent également aux conséquences, circonstancielles du passage de l’ouragan Ian dans le golfe du Mexique forçant les producteurs de pétrole en haute mer américains à interrompre leur production «à hauteur d’au moins 480 000 barils par jour, soit environ 30 % de l’offre de pétrole brut du golfe du Mexique», avait déclaré l’analyste Stephen Brennock.

Réunion «en présentiel» des treize pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses dix partenaires, qui constitue par ailleurs une première depuis le depuis mars 2020, et les «restrictions sanitaires» imposées par la majorité des gouvernements du monde. Il apparaît également pour plusieurs experts, dont Stephen Brennock, analyste chez PVM Energy, que l’Opep+ travail aussi à réaffirmer sa place de principal acteur du marché, au regard notamment des capacités des productions de ses membres tels que l’Arabie saoudite ou la Russie : «le groupe de producteurs a perdu le contrôle du marché pétrolier ces dernières semaines et voudrait réaffirmer son influence». Une baisse de la production «d’au moins 500 000 barils» selon la banque UBS, «pour stopper la dynamique négative des prix», voire même de plus d’un million de barils par jour, soit 1% de la production mondiale, serait dans l’intérêt de plusieurs membres de l’organisation confrontés à des limites de capacité de pompage.

En ce sens, Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb, cité hier par l’AFP, estime qu’une coupe, même sévère, serait «très facile à mettre en œuvre (…) étant donné que la plupart des membres sont à la limite de ce qu’ils peuvent produire». L’Arabie saoudite qui produit actuellement au rythme très élevé de 11 millions de barils par jour, avait déjà appelé cet été à une baisse coordonnée de la production. <