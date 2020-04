La Russie et l’Arabie saoudite semblent réellement vouloir mettre fin à la guerre des prix du pétrole qui les oppose depuis le début du mois de mars dernier. La réunion de l’Opep+, prévue jeudi, devrait concrétiser le retour à la coopération entre ces deux puissances mondiales du secteur à travers un accord sur une forte réduction de l’offre de l’or noir qui permettrait de stopper l’hémorragie des cours et insuffler de la stabilité au marché qui pâtit grandement du net recul de la demande mondiale provoquée par le coronavirus.

Cet accord, qui pourrait porter sur une baisse de 10% de la demande globale, était hier en voie de se conclure, et c’est le président du Fonds souverain russe qui l’a annoncé sur la chaîne américaine CNBC. «Je pense que le marché tout entier comprend que cet accord est important et qu’il amènera beaucoup de stabilité, une stabilité tellement importante pour le marché, et nous en sommes très proches», a déclaré Kirill Dmitriev, qui est également l’un des négociateurs russes.

La veille, c’était le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, qui s’était exprimé sur ce dossier pour affirmer que la Russie est déterminée à négocier de manière «constructive» sur le pétrole et ne voit pas d’alternative à cette solution. Faisant allusion aux opérations de pompage supplémentaires décidées par l’Arabie saoudite, M. Peskov dira que «l’augmentation de la production de pétrole conduira à un minimum en ce qui concerne son prix, ce qui ne profite à aucun pays».

S’exprimant sur la chaîne Rossiya1, le porte-parole de la présidence russe a relevé une augmentation «sans précédent» de la production qui va conduire, selon lui, à ce que «toutes les réserves de pétrole du monde soient bientôt remplies». «Les navires-citernes ne sont plus utilisés pour le transport de pétrole, mais comme bidons flottants. Enfin, nous allons simplement obtenir un prix du pétrole minimal, ce qui ne profite à aucun pays», a-t-il alerté. «La Russie n’a pas été favorable à la fin de l’alliance Opep+. Le Président Poutine et la Russie sont de manière générale enclins à un processus de négociation constructif qui est essentiel pour stabiliser le marché mondial de l’énergie», a souligné également le même responsable.

Vendredi dernier, Vladimir Poutine avait tenu une réunion sur la situation du marché mondial du pétrole, au cours de laquelle il avait déclaré que «la Russie était prête à travailler avec ses partenaires de l’Opep et avec les Etats-Unis pour trouver une solution mutuellement acceptable en ce qui concerne les prix du pétrole». Le président russe a, à l’occasion, accusé l’Arabie saoudite d’avoir déclenché la guerre des prix, entraînant une vive réponse de Ryad samedi. «Le ministre russe de l’Energie a été le premier à déclarer dans la presse que tous les membres (de l’Opep+) n’auraient plus à respecter leurs engagements (de baisse de la production) à partir du 1er avril, ce qui a incité ces pays à augmenter leur production», a déclaré le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman, dans un communiqué diffusé par l’agence SPA.



L’Algérie appelle à une baisse «immédiate»

Assurant, actuellement, la présidence de la Conférence de l’Opep, l’Algérie a lancé dimanche un appel à tous les producteurs de pétrole pour «saisir l’opportunité de la réunion prévue le 9 avril, pour privilégier le sens des responsabilités et aboutir à un accord sur une réduction de la production pétrolière qui soit globale, massive et immédiate», a déclaré le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, cité dans un communiqué du ministère.

M. Arkab a réitéré l’engagement de l’Algérie à «œuvrer comme par le passé, à rapprocher les points de vue, rechercher les solutions consensuelles et contribuer à tout effort qui permettra de stabiliser le marché pétrolier, pour le bénéfice des pays producteurs et des pays consommateurs».

Etant «consciente de cette situation et des risques y associés et de ses conséquences sur les peuples des pays producteurs de pétrole à un moment où ils luttent contre la pandémie de Covid-19, l’Algérie invite de ce fait les producteurs à un accord sur une baisse immédiate de leur production», a insisté le ministre.

Hier, au premier jour d’une nouvelle semaine, les cours évoluaient en baisse, mais conservaient néanmoins l’essentiel de leurs forts gains réalisés jeudi et vendredi derniers qui avaient hissé le Brent de la mer du Nord jusqu’au-dessus des 34 dollars contre 20 dollars à l’entame de la même semaine. Vers la mi-journée cette variation s’affichait à 33,06 dollars à Londres, en baisse de 3,08% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain West Texas Intermediate (WTI) perdait 2,51%, à 27,63 dollars.

Quelques heures auparavant, les prix avaient ouvert nettement en baisse en Asie, soit avec 10% de moins. Mais, malgré cette baisse, «les prix du pétrole ont quelque peu récupéré», a constaté Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy, estimant que le report à jeudi de la réunion «en urgence» de l’Opep+ avait d’abord pesé sur les échanges.

«Ce qui compte, c’est que la réunion ait lieu», a estimé Carlo Alberto De Casa, analyste chez Activ Trades, ajoutant que «compte tenu de l’évolution des prix de ces dernières heures, il est clair que les investisseurs croient toujours qu’un accord sera conclu», a-t-il ajouté.<

