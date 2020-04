Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés engagés dans l’OPEP+ se réunissent aujourd’hui par visioconférence. Par ce sommet virtuel à cause du nouveau coronavirus Covid-19, auquel devraient participer les Etats-Unis alarmés par la chute drastique des cours, ils tenteront de redonner du sens à leur alliance malmenée durant ces dernières semaines par l’effet désastreux de la pandémie sur les économies dans le monde, le contentieux saoudo-russe et la guerre des prix déclenchée par Ryad. L’enjeu, vital, est de parvenir à un accord pour une réduction sensible (10 millions de barils/jour) de leur offre de Brut et espérer faire sortir le marché de sa «marée noire» par un retour des prix à des niveaux moins dramatiques qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires dans l’accord Opep+ se retrouvent, aujourd’hui, en réunion exceptionnelle. Retrouvailles par voie d’une visioconférence pour renouer le dialogue et tenter de mettre en place un plan de sauvetage d’un marché pétrolier, qui vient d’achever le pire premier trimestre de son histoire. Une période qui a vu les prix du baril se diviser par trois fois, sous le douloureux impact du coronavirus qui a engendré une très forte baisse de la demande mondiale, avant que la guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie ne vienne précipiter la chute des cours et pousser les prix vers un effondrement, synonyme d’un baril à tout juste 20 dollars.

L’écroulement des marchés étant devenu impossible à supporter pour l’ensemble des pays producteurs, dont même les puissances du secteur que sont les Saoudiens et les Russes, Ryad et Moscou se sont vu obligés, ces derniers jours, de cesser leurs hostilités et d’afficher leurs disponibilité à relancer la coopération perdue lors de la dernière réunion de l’Opep+, le 6 mars dernier. Les Russes avaient alors refusé de poursuivre la réduction de la production, poussant les Saoudiens à riposter par une augmentation énorme de leur production, doublée d’une baisse de leurs prix, créant ainsi une surabondance inédite, servant simplement à remplir les stocks des pays importateurs en cette période, où il fait bon d’acheter de l’or noir à prix imbattables. Mais c’est surtout la Russie qui se déploie le plus, depuis une quinzaine de jours, à essayer de relancer la coopération avec l’Opep, principalement avec le royaume en sa qualité de chef de file du Cartel. Ainsi, depuis qu’elle a fait part, il y a près de deux semaines, de sa disponibilité à retourner à la table du dialogue dans le cadre de l’Opep+, pour essayer de sortir le marché de son marasme, la Russie n’a cessé de faire la promotion de cette disponibilité, alors que son président, Vladimir Poutine, a déclaré, vendredi dernier, que son pays était prêt pour un accord de réduction de 10 millions de barils par jour. Une déclaration faite le lendemain du tweet de Donald Trump évoquant une entente en cours entre l’Arabie saoudite et la Russie autour de ces mêmes volumes de coupes.

Des annonces qui ont remis de l’optimisme dans les rangs des investisseurs et permis au pétrole d’effectuer un rebond spectaculaire, passant de près de 20 dollars en début de la semaine dernière, à plus de 34 dollars vendredi, jour de clôture hebdomadaire. Un élan provoqué par les déclarations de Trump et Poutine et aussi par la convocation de l’Arabie saoudite d’une réunion exceptionnelle pour lundi dernier, avant son report pour aujourd’hui.

Une réunion de la dernière chance, sans doute, pour les alliés, qui ont également invité 10 autres pays producteurs à ce rendez-vous exceptionnel où toute mésentente risque de coûter très cher pour tout le monde, Opep, Opep+ et leurs invités que sont les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, l’Egypte, l’Indonésie ainsi que Trinidad et Tobago. En effet, le principal enjeu pour le cartel et ses alliés sera d’éviter le fiasco de la précédente réunion, qui s’est soldée non seulement par une absence d’accord mais par une guerre des prix lancée par l’Arabie saoudite. L’espoir est toutefois permis, d’autant que les actions engagées pour arriver à un nouvel accord de réduction de la production se multiplient. Après Vladimir Poutine, le président du Fonds souverain russe, Kirill Dmitriev, a déclaré, lundi, à la chaîne américaine CNBC, que l’Arabie saoudite et la Russie étaient «très proches» d’un accord sur une réduction de la production de pétrole afin de compenser la chute de la demande. «Je pense que le marché tout entier comprend que cet accord est important et qu’il amènera beaucoup de stabilité, une stabilité tellement importante pour le marché, et nous en sommes très proches», a dit M. Dmitriev, connu pour être l’un des principaux négociateurs russes de l’accord Opep+.

En appelant à cette réunion «urgente», l’Arabie Saoudite a, elle aussi, inscrit sa démarche dans la perspective d’un «accord équitable qui rétablira l’équilibre des marchés pétroliers». Pour sa part, l’Algérie, qui assure la présidence de la Conférence de l’Opep, a appelé dimanche les producteurs de pétrole à saisir l’opportunité de cette réunion pour «privilégier le sens de la responsabilité» et aboutir à un accord sur une réduction de la production pétrolière qui soit «globale, massive et immédiate». n