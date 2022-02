Les autorités algériennes ont affirmé suivre de très près et de façon continue la situation des ressortissants se trouvant en Ukraine suite au développement de la situation sécuritaire qui va en se détériorant de jour en jour. Hier, au cinquième jour depuis le début de la guerre dans ce pays où un jeune étudiant algérien a trouvé la mort samedi, la diplomatie algérienne a entrepris des contacts avec les représentations diplomatiques de trois pays voisins de l’Ukraine (Pologne, Hongrie et Roumanie) pour organiser l’accueil et le rapatriement des Algériens pris dans les filets du l’inattendu conflit armé.

PAR INES DALI

«Dans le cadre du suivi de la situation de la communauté nationale en Ukraine et par souci de préserver l’intégrité de nos concitoyens et de faciliter les mesures de leur rapatriement au pays en Algérie, une réunion de coordination s’est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères avec les ambassadeurs de la Roumanie et de la Pologne, et la chargée d’affaires de l’ambassade de Hongrie en Algérie. Les conditions d’accueil et de passage des membres de la communauté algérienne aux frontières de ces Etats en raison de la situation prévalant en Ukraine ont été abordées», a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans un communiqué rendu public hier.

De leur côté, les diplomates polonais, hongrois et roumain ont souligné la dispositions de leurs pays respectifs à répondre au mieux qu’ils peuvent à la doléance des autorités algériennes, affirmant qu’ils étaient «prêts à coordonner avec les autorités et les services diplomatiques algériens concernés pour faciliter l’opération de passage aux frontières et l’accueil des ressortissants algériens jusqu’à leur rapatriement».

Tout en soulignant la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la prise en charge des ressortissants qui ont quitté ou sont en train de quitter l’Ukraine, le MAE a annoncé, la veille, la mise en place d’«une cellule de crise pour le suivi des Algériens se trouvant dans ce pays où l’ambassade d’Algérie s’emploie à assurer des interactions directes et indirectes avec nos compatriotes se trouvant dans différentes agglomérations et régions» d’Ukraine. Parallèlement, la diplomatie algérienne en terre ukrainienne et dans les pays voisins est «pleinement mobilisée pour assurer une assistance aux ressortissants qui parviennent aux frontières des pays voisins de l’Ukraine».

Les représentations diplomatiques algériennes en Pologne et en Roumanie ont entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l’entrée des ressortissants algériens et, à leur tour, «les autorités hongroises, polonaises, roumaines et moldaves ont toutes confirmé que les résidents étrangers en Ukraine peuvent se rendre dans les quatre pays sans visa mais avec un passeport en cours de validité», selon le MAE. C’est pourquoi, tout en continuant à recommander «vivement» aux membres de la communauté désireux de quitter l’Ukraine et non munis de documents de voyage valides, à prendre attache avec l’ambassade d’Algérie à Kiev pour l’établissement de passeports d’urgence.

Les ambassades d’Algérie à Bucarest, à Budapest et Varsovie «sont mobilisées pour l’accueil et le soutien de nos ressortissants en provenance d’Ukraine», rassure le MAE, ajoutant que «plusieurs compatriotes se sont d’ores et déjà présentés au niveau de ces ambassades et sont actuellement dûment assistés» et que «des dispositions pratiques seront incessamment prises par nos ambassades aux fins de leur rapatriement en Algérie». En parlant de rapatriement, il s’agira aussi de rapatrier la dépouille du jeune étudiant algérien, Talbi Mohammed Abdel Monaim, décédé samedi 26 février 2022, à l’âge de 24 ans, dans la ville de Kharkiv (nord-est de l’Ukraine).



Plus de 750 étudiants algériens en Ukraine

Pour l’heure, aucun chiffre officiel n’a été donné sur le nombre d’Algériens se trouvant en Ukraine. Un jeune algérien étudiant dans ce pays, en contact avec une bonne partie des étudiants algériens notamment via les réseaux sociaux, a avancé un chiffre non-exhaustif. Dans un entretien à la Radio nationale hier, il a déclaré qu’ils seraient «un peu plus de 750 étudiants algériens en Ukraine».

«Nous sommes en contact, on s’échange des informations pour coordonner et voir comment agir», a-t-il ajouté, révélant que «la majorité des étudiants qu’il connaît, notamment ceux se trouvant à Kiev, ont commencé à fuir le pays dès le premier jour» du conflit. Le jeune Talbi Mohammed Abdel Monaim n’a pas eu cette chance. «En relation et en communion avec le père du défunt, confirmation de cette triste nouvelle a été obtenue grâce à des démarches auprès des services hospitaliers qui nous ont indiqué que le défunt aurait succombé suite à une blessure par balle au niveau de la tête», a indiqué le MAE, dimanche, dans le communiqué confirmant le décès du jeune étudiant. Sa famille, qui réside aux Emirats Arabes Unis, raconte qu’elle ne l’a pas vu depuis deux ans, en raison de la pandémie du coronavirus. Il a suivi un cursus d’ingénieur en aéronautique en Ukraine et fini ses études il y a deux mois à peine. Il était resté dans ce pays en attendant la finalisation de la paperasse et la remise de son diplôme, selon sa famille.

S’inclinant devant la mémoire de feu Talbi Mohammed Abdel Monaim, les autorités algériennes, à leur tête le président de la République, ont exprimé leurs sincères condoléances et leurs profonds sentiments de compassion et de sympathie à la famille du défunt, mais aussi aux ressortissants algériens installés dans les pays voisins de l’Ukraine et qui font preuve d’«une grande solidarité dans les moments difficiles, en se proposant d’héberger et d’aider leurs frères et sœurs en provenance d’Ukraine», a souligné le MAE dans son communiqué.

Face à une situation sécuritaire qui se corse en Ukraine, les autorités algériennes continuent de recommander vivement aux ressortissants algériens qui n’ont pas quitté l’Ukraine de faire «preuve de vigilance accrue» et de «se conformer aux mesures de sécurité les plus strictes pour s’épargner les incertitudes actuelles et les risques que comportent les circonstances». Dans ce sens, la cellule de crise au niveau du MAE reste à l’écoute des familles des Algériens concernés par cette situation, de même que les numéros de téléphone pour s’enquérir des nouvelles de leurs proches restent à leur disposition. <