Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence, a indiqué samedi la présidence de la République dans un communiqué. «Le Conseil des ministres tiendra, dimanche, sa réunion périodique par visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», précise le communiqué. «A l’ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs exposés ministériels relatifs à la Mémoire nationale, au Plan de la relance de l’industrie nationale, la promotion des investissements agricoles dans le Sud et la numérisation de l’administration». «L’évolution de la situation sanitaire nationale dans les volets lutte contre la propagation du Coronavirus et industrie pharmaceutique ainsi que les perspectives de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et le système environnemental des start-up» seront également à l’ordre du jour de la réunion. (APS)

Articles similaires