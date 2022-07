Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et au débat de projets de lois relatifs à plusieurs secteurs, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et au débat de projets de lois relatifs à la liberté syndicale et à l’exercice du droit syndical, au statut général de la fonction publique, et à la protection, au contrôle et à la traçabilité du commerce international et local, outre un exposé sur les projets de développement des mines de baryte», lit-on dans le communiqué.

