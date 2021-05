Un cycle de rencontres intitulé « les Rencontres méditerranéennes », va être lancé grâce à la collaboration de plusieurs universités françaises, en direct, ce mercredi 19 mai, en présence de l’historien Benjamin Stora et du journaliste Rachid Arhab. La première rencontre se déroulera à l’université « Sciences Po Menton » à 18h, et sera retransmise en direct sur les comptes YouTube et Facebook de l’école. Elle portera sur la thématique «mémoire et histoire au prisme de la guerre d’Algérie » et elle se déroulera en présence de Benjamin Stora et Rachid Arhab. Ils seront introduits par Karim Amellal, Ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée. Dans le communiqué de l’Ambassade de France en Algérie il est indiqué que « cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre du Dialogue des deux Rives. Elle vise à mettre en lumière les nouvelles aspirations de la jeunesse méditerranéenne, en lui proposant un temps d’échange auprès d’intervenants passionnés ». La même source précise que « ces rencontres auront lieu tous les mois, en partenariat avec différents établissements d’enseignement supérieur du bassin méditerranéen. Chaque conférence est l’occasion de faire venir deux personnes issues de toutes les strates de la société, qui œuvrent à leur mesure

pour l’avenir de la Méditerranée (entreprises, universités, sociétés civiles, ONG, associations,

etc.)« .

Articles similaires