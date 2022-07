Ils déplorent une mesure administrative en contradiction avec la transmission du savoir, qui est l’esprit même de l’Université, et une décision aux lourdes conséquences sur le travail pédagogique et l’encadrement de l’enseignement et de la recherche. Ils alertent que le choix du ministère de faire partir à la retraite plus d’un millier d’universitaires aggravera le déficit d’enseignants expérimentés.

A l’heure du baisser de rideau sur l’année universitaire 2021-2022, la décision ministérielle qui fait obligation de départ à la retraite pour tout enseignant universitaire et chercheur âgé de 70 ans dès septembre prochain continue de susciter la désapprobation des universitaires.

La mesure, qui touchera 1 236 universitaires de différents rangs, défendue becs et ongles par le ministre de l’Enseignement supérieur, y compris devant les parlementaires, est cependant contestée sur la forme comme sur le fond par les enseignants chercheurs dont ceux des sciences sociales que nous avons pu joindre.

Les universitaires regrettent, d’un côté, la manière avec laquelle a été prise la décision, et mettent en avant, d’un autre côté, les conséquences d’une telle mesure sur l’encadrement, la recherche scientifique, deux champs qui ont encore besoin du savoir et de l’expertise des «new septuagénaires» appelés «brutalement» à quitter les amphithéâtres et les laboratoires de recherche.

Ils déplorent la prééminence des calculs administratifs sur l’aspect pédagogique et la recherche scientifique ainsi que l’obligation de transmission dans une conjoncture où l’institution a besoin de capitaliser le savoir de tout son personnel scientifique, mettant en garde sur un «coût pédagogique» qui sera lourd à supporter à l’heure où les facultés ne manquent pas de lacunes.

«Je suis offusqué par la brutalité et le caractère globalisant de la décision», a affirmé, à Reporters, Rabeh Sebaa, enseignant Professeur en anthropologie linguistique et auteur de plusieurs essais, qui pointe également de «l’inélégance» et de la «précipitations» dans la mesure des pouvoirs publics.

«Personne ne reste ad vitam aeternam à son poste. Nous devons toutes et tous partir à la retraite un jour ou l’autre. L’essentiel est que cela se fasse dans la sérénité et en préservant la dignité de celle et celui qui s’apprête à partir après des années bien remplies. Le problème réside comme toujours dans l’injonction administrative de notre tutelle qui a choqué la plupart d’entre nous, même celles ou ceux qui comme moi ne sont pas encore concerné (e) s cette année», fait remarquer à Reporters Khaoula Taleb Ibrahimi, professeure des universités et auteure de plusieurs ouvrages dédiés notamment aux Sciences du langage.

L’auteure du livre «Les Algériens et leur(s) langue(s): éléments pour une approche sociolinguistique de la société algérienne» considère qu’au-delà de l’impact psychologique pour les concernés, «certaines spécialités vont souffrir d’un déficit d’encadrement vu qu’elles étaient déjà en manque d’enseignants de rang magistral», estimant que «cela accentuera la crise pour les doctorants qui vont encore galérer pour trouver des professeurs pour les aider à réaliser leurs travaux».

La linguiste a pointé elle aussi le caractère inélégant de la mesure, évoquant un «manque de considération à l’encontre d’une génération d’enseignants chercheurs qui ont porté l’université depuis les années soixante-dix».

En plus de ce sentiment d’ingratitude, Mme Khaoula Taleb Ibrahimi n’est pas convaincue par le plaidoyer du ministre, Abdelbaki Benziane, qui a estimé qu’il s’agit d’une phase de renouvellement imposée par le nombre croissant de titulaires de doctorat chaque année et qui contraint le secteur à prévoir des mécanismes permettant l’accès à des postes sans compromettre le parcours de recherche des enseignants chercheurs à la retraite.

«Pas du tout», réplique la linguiste, qui a expliqué que «ni les diplômés ni les doctorants ne peuvent occuper dans l’immédiat les postes de rang magistral qui seront libérés par les retraités».

Pour elle, «le problème reste posé», jugeant «impératif» de «revoir la politique d’ouverture des filières de post graduation en corrélation avec une refonte hardie de la carte universitaire».

Mme Taleb Ibrahimi est catégorique : «Pour préserver le parcours de ceux qui partent comme ils le prétendent, il faut établir l’éméritat qui leur permettra de continuer à rendre des services à l’université en toute clarté et dignité».



Lourd impact sur la recherche scientifique



Et si les universitaires que nous avons sollicités désapprouvent la mesure de la tutelle, il ne demeure pas moins qu’ils gardent un espoir de voir les pouvoirs publics surseoir à cette décision dont l’impact risque d’être fortement ressenti dès la rentrée universitaire 2022-2023.

«Cette mesure pose d’épineuses questions tant d’ordre juridique et réglementaire que moral et éthique ou professionnel et social», avait indiqué un collectif d’enseignants et de chercheurs dans une lettre adressée au président de la République, auquel il est demandé d’intervenir par voie d’un réexamen de cette décision qu’ils continuent à qualifier d’«illégitime».

Les membres du collectif, qui considèrent avoir «encore suffisamment d’énergie pour poursuivre leur contribution à l’encadrement pédagogique et de recherche dans les facultés», sollicitent l’intervention du président de la République, appelant à «continuer à renforcer l’université et la recherche par l’expérience des plus anciens».

Pour les signataires de lettre adressée au chef de l’Etat à la mi-juin, la décision vient «en contradiction avec les règlements de la fonction publique fixant les modalités de mise à la retraite des fonctionnaires dont celle du départ volontaire suite à la demande écrite de l’intéressé et celle de la notification individuelle émise par l’employeur demandant au fonctionnaire concerné de faire valoir ses droits à la retraite».

Elle vient «en violation des pratiques en vigueur dans le secteur de l’enseignement supérieur qui permettent depuis toujours aux enseignants universitaires et chercheurs d’exercer leur activité au‐delà de 70 ans», déplorent les signataires du document.

«Si la motivation de cette mesure est de libérer des postes de travail pour les jeunes docteurs, il faudrait souligner que l’enseignement supérieur et la recherche scientifique sont des activités dont l’exercice ne saurait se réduire à l’occupation d’un emploi routinier, et qu’elles sont liées à l’acquisition permanente d’un savoir et à la transmission de connaissances accumulées pendant des décennies par des moyens que seuls l’expérience et le temps permettent d’acquérir», plaident-ils.

Dans son appel au chef de l’Etat, le collectif rappelle que les professeurs et chercheurs envoyés à la retraite ne sauraient être remplacés du jour au lendemain par l’ardeur de jeunes doctorants que leurs aînés doivent, comme dans tous les pays du monde, accompagner dans l’acquisition de l’art et des bonnes pratiques pédagogiques et scientifiques.

Pour les enseignants et chercheurs montés au créneau, il ne fait point de doute que l’université et la recherche dans notre pays «connaîtront suite à cette mesure incongrue une situation difficile qui mettra à l’écart sans délai un personnel scientifique qui, d’une part, anime des centres vitaux dont les laboratoires, les équipes de recherche, les unités d’enseignement fondamental et qui, d’autre part, est le plus souvent engagé, à l’heure actuelle, dans des programmes de recherche planifiés sur plusieurs années».

Le ministère de tutelle a, pour rappel, mis en application la correspondance signée en date du 03 mars 2022 par le Directeur du Cabinet du Premier ministre instruisant les établissements du secteur de mettre à la retraite cette catégorie de personnels à partir du 1er septembre prochain.