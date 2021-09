Il est devenu presque impossible de retirer de l’argent avec sa carte magnétique durant les week-ends et les jours fériés. Et pour cause, plusieurs distributeurs de billets sont soit en maintenance, soit vides ou carrément éteints.

Par Ghellab Chahinez

Si vous êtes en panne d’argent lors d’un déplacement ou que vous avez une urgence durant le week-end, il ne faut surtout pas perdre de temps et chercher un DAB. Ils ne sont pas en service.

Evitant les guichets clos et encombrés en cette période de crise sanitaire, dans le cadre de l’application rigoureuse du protocole anti-Covid-19, de nombreuses personnes préfèrent retirer leur argent par l’intermédiaire des distributeurs automatiques de billets, installés un peu partout en ville. Il est aujourd’hui navrant de constater que ces appareils servent plus de décor qu’à répondre aux attentes légitimes des usagers. Les personnes sont obligées, parfois, de faire le tour de la ville en quête d’un distributeur fonctionnel pour effectuer un retrait. C’est d’ailleurs ce qu’on a pu confirmer lors du dernier week-end dans plusieurs villes de l’Est du pays lors d’un voyage sur 800 km.

Depuis jeudi 11H, et durant tout le week-end, les distributeurs de billets automatiques, Algérie Poste et banques sont hors service. Soit en maintenance, absence de réseau ou quasiment éteints. Dans d’autres, le lecteur de la carte est même bloqué ou le retrait est réservé aux clients domiciliés uniquement. Un constat fait à Ouargla, Annaba, en passant par Batna, Aïn M’lila et Constantine.

Et même durant la semaine, les citoyens doivent faire le tour de la ville pour repérer un distributeur en service, ce qui constitue une vraie corvée.

La ruée vers les distributeurs de billets s’est beaucoup amoindrie et les citoyens préfèrent se rendre directement aux guichets pour effectuer leurs opérations d’où les files interminables. Les clients des différentes banques et d’Algérie Poste, dans plusieurs villes, font la queue surtout devant les DAB de la Société générale qui, souvent, est la seule fonctionnelle, comme on a pu le constater. En effet, les citoyens s’interrogent sur l’importance d’installer des guichets automatiques s’ils ne peuvent pas les utiliser. Alors, à quoi servent-ils ? n