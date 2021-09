Les compétitions internationales (qualifications du Mondial-2022 de football et Coupes africaines des clubs) prévues en Algérie, ne sont pas concernées par la récente décision du ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) de rouvrir au public l’accès aux stades et salles de sport, a-t-on appris samedi auprès du MJS. Cette précision émanant du ministère de la Jeunesse et sports est motivée par le fait que les compétitions internationales, prévues en Algérie, sont gérées par des instances internationales (FIFA et CAF) contrairement aux compétitions nationales, a souligné la même source. Par conséquent, les prochaines rencontres de l’équipe algérienne de football et celles des représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique et Coupe de la Confédération ne sont pas concernées par la décision de réouverture des enceintes sportives au public, et se dérouleront de facto à huis clos. Jeudi dernier, le MJS avait annoncé «le retour du public aux stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, confirmant la prise du vaccin», en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022.

