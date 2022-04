Par Bouzid Chalabi

Il serait trop rapide de parler, suite à la pluviométrie enregistrée ces derniers jours sur toute la frange nord du pays, et plus particulièrement à l’ouest du pays où les précipitations ont atteint les 70 mm, de satisfecit en la matière tant le déficit cumulé jusqu’ici est élevé. Mais toujours est-il que c’est une véritable lueur d’espoir pour le monde agricole, par contre, côté alimentation en eau potable, ce n’est qu’à partir du mois de mai prochain, selon le ministère des Ressources en eau, que l’on sera fixé sur la levée ou non du rationnement des populations urbaines. Pour l’heure, on peut se demander si ce retour manifeste de la pluie, après quatre mois de quasi absence, aura un impact notamment en ce qui concerne le taux de remplissage des barrages du pays. A ce propos, le Directeur général de l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) Messaoud Maatar a indiqué à nos confrères d’El Watan : «Il est encore prématuré de se prononcer sur l’incidence réelle de ces précipitations sur le taux de remplissage des barrages.» Non sans ajouter : «Nous ne pourrons faire des estimations que dans quelques jours.» Il a par ailleurs souligné que «la grande partie des précipitations qui se sont abattues sur les wilayas du littoral vont directement à la mer. Ce n’est que celles qui tombent sur les bassins versants à l’amont qui se dirigent vers les barrages». En clair, «ce sont seulement ces dernières que l’on peut exploiter», a-t-il expliqué, avant de signaler que le taux moyen de remplissage des barrages ne dépasse pas les 39,47%. Sur ce dernier point, le Directeur général révèle pour le détail que, sur l’axe de Tizi Ouzou (barrage Taksebt) jusqu’à la région du Chélif, en passant par Tipasa, le taux avoisine les 29%. Plus à l’Ouest, il est question d’un pourcentage de 24%, mais c’est dans les barrages de l’Est que le remplissage est satisfaisant car atteignant les 61%. Concernant les volumes retenus dans les ouvrages hydrauliques pouvant assurer les besoins en eau potable des populations durant la prochaine saison estivale, le Directeur général considère que l’on sera fixé vers la fin du mois de mai. Comme il a tenu à souligner que, pour le moment, «le taux actuel de remplissage n’est pas encore suffisant vis-à-vis des besoins en AEP. Pour cela, il faudrait un minimum de 50% de taux de remplissage pour espérer traverser un été sans pression sur le précieux liquide». Autrement dit, pour éviter le rationnement drastique des populations urbaines comme cela a été le cas lors de la dernière saison estivale. Toujours dans ce même sillage, il a révélé : «Notre but est de tenir le coup jusqu’à la nouvelle saison hivernale. Pour ce faire, nous allons mettre en place un programme de restriction en AEP. Ainsi au lieu d’aller vers la mise à la disposition de 150 000 m3 par jour, nous allons rabaisser ce volume à hauteur de 80 000 m3 seulement. Ce scénario interviendra bien sûr dans le cas où il ne sera enregistré aucun épisode pluviométrique important», a conclu le Directeur général de l’ANBT. Notons, par ailleurs, que du côté des gens de la terre, on estime que suite à cet épisode pluviométrique, la campagne agricole est sauvée notamment en ce qui concerne la céréaliculture. A ce titre, on apprend de sources concordantes que les dernières pluies sont arrivées au moment opportun. «Les épis sont en période de montaison, c’est-à-dire en besoin crucial d’eau pour s’épanouir et ainsi garantir de bons rendements», selon les agronomes. Ces derniers avancent à l’unanimité que «grâce aux précipitations de ces derniers jours les prévisions des récoltes vont ainsi être atteintes. Ce qui augure d’une bonne campagne de moissons-battage 2022, contrairement à la précédente marquée par une très faible récolte de 11 millions de quintaux pour des besoins de consommation en la matière de près de 70 millions de quintaux». <

Articles similaires