Comme cela était prévisible, la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun aura lieu du 9 janvier au 6 février. Un changement d’agenda qui ne fait pas que des heureux. C’était dans l’air du temps depuis quelques semaines, plus précisément lorsque la FIFA, le 24 octobre dernier à Shanghai, avait validé le nouveau format de la Coupe du monde des clubs. A partir de 2021, cette compétition, qui se déroule tous les ans en décembre avec sept équipes, se jouera à vingt-quatre, tous les quatre ans, et de préférence en été, pour bénéficier d’une meilleure exposition médiatique et évidemment commerciale, l’instance ne faisant jamais rien pour rien. L’édition 2021 se jouera donc en Chine, en théorie du 17 juin au 4 juillet.



Le Mondial des Clubs nouvelle formule, la vraie raison

La Coupe d’Afrique des Nations, depuis la réforme de juillet 2017, est, elle, sensée se disputer l’été, comme ce fût le cas l’année dernière en Egypte (21 juin-19 juillet). Pour la Confédération africaine de Football (CAF), il semblait donc impossible d’organiser sa compétition phare dans la foulée de cette Coupe du Monde des Clubs. Le mercredi 15 janvier à Yaoundé, son Comité exécutif a annoncé, à l’issue d’une réunion avec les autorités locales et des membres de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), que la CAN 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février.

L’instance a expliqué – sans convaincre personne – que cette décision avait été prise à la demande du pays organisateur, soucieux des conditions climatiques en juin et juillet, correspondant à la saison des pluies. « C’est un communiqué très politique. On essaie de faire croire que la CAF ne s’est pas couchée devant la FIFA. Et comme le Cameroun a pas mal de retard au niveau de quelques sites, je ne suis pas certain que cela l’arrange d’organiser le tournoi en hiver, car cela va l’obliger à accélérer les travaux, afin que toutes les infrastructures soient livrées en juin prochain», ricane le dirigeant d’une fédération africaine, sous couvert d’anonymat. En attendant les résultats de la prochaine mission d’inspection de la CAF, prévue dans quelques semaines, ce glissement de calendrier a évidemment interpellé des acteurs directement ou indirectement concernés. Ça va faire jaser…

