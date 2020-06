La journée d’hier a été particulière pour avoir marqué les premiers pas d’un déconfinement qui aura été, selon toute vraisemblance, laborieux. La reprise de certaines activités commerciales a été accompagnée par des signes d’hésitation quant au respect des mesures barrières fortement recommandées, notamment en cette phase I de déconfinement.

L’indicateur d’une reprise plutôt empreinte d’incertitudes réside dans le choix de certains commerçants, pourtant concernés par l’autorisation de rouvrir, de garder baissés les rideaux, selon le constat établi hier par Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca).

Cette hésitation serait motivée, explique-t-on, par le souci de garantir, au-delà de la reprise de l’activité, un suivi et une adhésion aux mesures de préventions contraignantes à laquelle tenait le gouvernement pour cette première étape d’assouplissement du confinement. C’est ainsi que certains commerçants qui ne se sentaient pas en mesure d’assurer le respect des consignes sanitaires ont préféré ne pas reprendre que de s’aventurer dans une reprise aux conséquences douloureuses sur la santé publique. D’autant plus que la liste des conditions émise par le gouvernement Djerad annonce plusieurs obligations, une sorte de protocole sanitaire, auquel doivent répondre les commerçants autorisés à reprendre depuis hier.

Dans la feuille de route de sortie «progressive et flexible», le gouvernement a insisté sur le respect du dispositif sanitaire. En effet, la feuille de route, élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire, prévoit, outre l’élaboration de guides des règles sanitaires à observer pour chaque secteur et/ou activité, la mise en place d’un dispositif renforcé de surveillance sanitaire, basé sur une stratégie de détection précoce et appuyé par un dépistage ciblé», indiquait le communiqué du Gouvernement.

A l’évidence, s’il est encore prématuré d’évaluer le succès ou l’échec de cette première étape de levée des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, force est de relever que la semaine en cours sera déterminante sur la suite à donner au plan de déconfinemnet décliné par les autorités politiques.

Ce plan de sortie progressive du confinement, qui sera entamé à partir du 14 juin, sous la forme de levée ou d’aménagement du confinement sanitaire partiel en vigueur, «tiendra compte de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya à travers des indicateurs pertinents», explique le gouvernement. Pour sa part, le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid, a précisé que ce déconfinement se fera de «manière graduelle selon les données épidémiologiques dans les différentes régions par rapport à l’incidence de l’épidémie (…). Des propositions pratiques seront faites par les différents secteurs». Il a ajouté que des schémas, axés sur des mesures sanitaires, notamment «le respect du port du masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation physique seront présentés. La sensibilisation de la population pourrait se faire à travers l’affichage simple ou animé, les flyers, les affiches, le marquage, guidage, etc.

C’est-à-dire que l’entame de ce plan d’assouplissement, si elle a permis une reprise de certaines activités, est loin de signer la fin de la pandémie et que le passage vers l’étape II est davantage tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique durant cette semaine. Il s’agira visiblement de maintenir la garde même avec ces mesures d’assouplissement afin d’éviter un retour à la case départ dans la lutte contre la Covid-19…