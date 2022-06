Quelque 200.000 personnes sont attendues à partir de mercredi pour le retour du mythique festival anglais de Glastonbury, après deux éditions annulées par le Covid-19… si elles parviennent à y accéder malgré les grèves historiques dans les transports.

En tête d’affiche vendredi la star de la pop Billie Eilish, 20 ans, suivie le lendemain par l’ex Beatles Paul McCartney, qui se produira une semaine tout juste après avoir célébré ses 80 ans.

«Macca» entrera dans l’histoire en devenant la tête d’affiche la plus âgée du festival tandis que Billie Eilish deviendra la plus jeune artiste solo à s’y produire.

Dimanche, le rappeur californien Kendrick Lamar clôturera le festival, succédant notamment sur la principale scène –la Pyramid stage– à la chanteuse néo-zélandaise Lorde, à la diva du disco Diana Ross et au roi du jazz Herbie Hancock.

Mais pour accéder au festival, un énorme site logé dans une ferme laitière au fin fond du Somerset (sud-ouest de l’Angleterre), les festivaliers devront contourner la grève historique qui va encore affecter le réseau ferroviaire jeudi et samedi, après une première journée mardi. Plus de la moitié des trains desservant le festival ont été annulés.

Une fois arrivés, et leurs tentes plantées, c’est la promesse de cinq jours de musique et performances qui verront défiler des dizaines de groupes et d’artistes de tous genres, des bien connus Noel Gallagher ou Supergrass aux artistes plus émergents comme les chanteuses britanniques Arlo Parks et Griff, 21 ans chacune.

