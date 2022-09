PAR MILINA KOUACI

Le retour au système d’enseignement habituel, après deux années d’enseignement par alternance de groupes, continue de faire réagir le partenaire social, qui exprime encore des réserves quant aux conséquences de cette décision. L’Unpef impute, en effet, la responsabilité d’une éventuelle surcharge des classes à la tutelle qui a décidé de retourner à l’organisation scolaire normale sans «étude approfondie». Ce qui impacterait «négativement» la qualité de l’enseignement, l’apprentissage et l’assimilation des élèves.

Lundi, le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l’année scolaire, et contesté par ailleurs, les allégations colportées sur le problème de surcharge des classes, en faisant état en parallèle, de la réception de 413 établissements scolaires pour la prochaine rentrée.

Le ministre a ainsi rassuré les syndicats enseignants et les parents d’élèves en affirmant que la surcharge n’est pas de «la même ampleur» comme décrite : «Il n’y aura pas de surcharge. Nous avons mis en place des solutions dans certaines wilayas, dont les écoles connaissent ou pourraient connaître une surcharge», a déclaré M. Belabed, assurant que les solutions existent pour que cette année scolaire ne connaisse pas ce phénomène.

Cependant, l’Unpef ne semble pas rassuré et reproche à la tutelle de prendre des décisions sans une «mûre réflexion». «Nous imputons la responsabilité d’une éventuelle surcharge des classes au ministre qui a décidé d’abandonner l’enseignement par répartition de groupe sans étude approfondie», dénonce la même source. Une décision, selon M. Belabed, prise après consultation du comité scientifique et du partenaire social. L’Unpef demande ainsi à être associé à la prise de décision dans toutes les questions pédagogiques et professionnelles.



Révision du statut particulier, des syndicats en colère

La mouture du nouveau statut particulier des travailleurs de l’Education, dont les discussions ont débuté en octobre 2021, fait des déçus.

Aux corporations et syndicats, qui se disent lésés par ce texte de loi, s’ajoute l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef) qui dénonce l’attitude de la commission chargée de l’élaboration du statut particulier. A en croire ces syndicats, le nouveau statut particulier «ne traduit pas» leurs revendications et attentes.

«Les propositions de l’Unpef liées à la révision du statut particulier, notamment l’unification des critères de classification, diminution du volume horaire dans les trois cycles, ne sont pas prises en compte».

Depuis quelques semaines, des corporations comme les laborantins, les superviseurs et adjoints de l’Education reprochent à la commission de ne pas prendre en considération leurs propositions. Des syndicats s’étaient déjà retirés de ladite commission à laquelle ils reprochent son «atermoiement» dans l’élaboration du nouveau statut particulier.

Dans un autre volet, le syndicat demande d’améliorer le pouvoir d’achat et de créer un observatoire national du pouvoir d’achat. L’Unpef demande en effet de réviser les salaires et d’augmenter le point indiciaire ainsi que l’augmentation de la prime de rendement et du soutien pédagogique (ISSRP) servie actuellement de 15% à pas moins de 80 %. Il s’agit également de l’actualisation de la prime de zone (Sud, Hauts-Plateaux et Aurès) en la calculant sur le salaire de base actuel au lieu du salaire de base de 1989 avec effet rétroactif. Le syndicat convoque une réunion pour la deuxième semaine d’octobre afin de statuer sur les dossiers du secteur et ce, invitant la famille éducative à s’unir et à se tenir prêt pour toute action militante pour défendre ses «droits légitimes».



Enseignants contractuels face au déficit d’encadreurs

A une semaine de la rentrée scolaire, les directions de l’Education continuent de convoquer les enseignants contractuels pour signer un contrat afin d’enseigner dans l’un des trois cycles. Le recours aux enseignants contractuels se fait chaque année pour faire face au «manque flagrant d’encadrement». Leur nombre, l’année passée, a dépassé les 18 000. L’alternative du ministère est dénoncée par les contractuels qui demandent une «intégration directe dans les postes vacants» sans passer par un concours externe de recrutement, la valorisation de leur expérience professionnelle. D’ailleurs, la Coordination nationale des enseignants contractuels (CNEC) compte organiser un sit-in de protestation devant l’annexe du ministère au Ruisseau dès que ses adhérents signent les contrats afin de demander de satisfaire leurs revendications.

D’autres syndicats exigent l’ouverture de postes budgétaires afin d’éviter d’être confrontés à la «surcharge des classes», notamment, avec le retour à l’organisation scolaire normale et l’abandon de la répartition de groupe.

Cependant, le ministre de tutelle Abdelhakim Belabed indique que les diplômés des ENS dépassent les besoins du secteur, ce qui amène le ministère à recourir à «une autorisation exceptionnelle», en vertu de laquelle il a été procédé au détachement pour assurer le travail en dehors du palier, avec maintien de la classification. n

Articles similaires