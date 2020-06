Lundi dernier, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé la reprise de la production sur deux importants champs pétroliers, après plusieurs mois d’arrêt. Cette nouvelle donne va peser sur le marché pétrolier et les décisions de l’OPEP +. Elle pourrait s’avérer décisive si le paysage conflictuel libyen se décante à la faveur des développements récents en faveur du gouvernement reconnu de Tripoli.

«Nous annonçons la reprise de la production à al-Feel et la levée l’état de force majeure sur les exportations de brut des champs d’al-Charara et d’al-Feel», a indiqué dans un communiqué lundi dernier Moustafa Sanallah le manager de la Compagnie nationale libyenne de pétrole. (NOC)

La production sur le champ al-Charara dans le sud libyen, l’un des plus importants sites pétroliers du pays, a repris dimanche. Elle avait cessé en janvier. Le champ al-Feel, situé dans le bassin de Morzouq, une région riche en pétrole à 750 km au sud-ouest de Tripoli, est géré par une coentreprise formée entre la NOC et la compagnie italienne ENI. Il avait été fermé en début d’année par les forces du maréchal Khalifa Haftar qui perd aujourd’hui du terrain face au gouvernement de Tripoli. «La NOC commencera les opérations d’exportation de brut le plus tôt possible», a précisé le patron de la NOC. «Le brut arrivera à la raffinerie de Zaouia (45 km à l’ouest de Tripoli) pour qu’elle entame la production d’essence destinée au marché local et soulager le budget des importations d’hydrocarbures», a promis M. Sanallah. «Nous espérons la reprise de la production dans tous les champs le plus tôt possible», a-t-il dit.

Si ces déclarations sont une bonne nouvelle pour les Libyens dont l’économie est rendue exsangue par la guerre civile et la mise à l’arrêt de leurs sites pétroliers, qui assurent l’essentiel des revenus de leur pays, elles constituent une équation de plus à résoudre pour les pays de l’OPEP et leurs alliés dans leur quête de stabilisation du marché de l’or noir.

Lundi, le ministre algérien de l’Energie et président de la conférence de l’OPEP jusqu’à la fin de l’année, s’est félicité de «la reprise de la production de pétrole (…) en Libye», mettant en avant la coordination établie avec son homologue libyen autour des questions pétrolières et la reprise de la production. Il a surtout affirmé que les prochaines réunions de l’organisation et ses partenaires parmi les producteurs hors Opep tiendront compte de la reprise des activités de production dans les principaux gisements de pétrole libyens.

«Nous examinerons toutes ces questions dans le cadre de nos mécanismes, notamment le comité ministériel mixte de surveillance et il est certain que ce dernier développement sera pris en compte lors de ses prochaines réunions».

Entretien

Erdogan-Trump

La NOC estime ses réserves à 1,2 milliard de barils selon et sa capacité de production à 70.000 barils par jour. Jusqu’en janvier, la production pétrolière libyenne atteignait 1,25 million de barils par jour. Elle avait ensuite drastiquement chuté lorsque des groupes armés alliés au maréchal Haftar avaient bloqué des sites et terminaux pétroliers essentiels. L’objectif de la compagnie est de replacer sur le marché international et rattraper des pertes estimées à plus de 5,2 milliards de dollars. Cette perspective demeure pour l’instant lointaine, elle n’est cependant pas à exclure au vu des changements observés au sein du paysage conflictuel libyen et la possibilité, après le fiasco du maréchal autoproclamé Haftar d’assiéger et de prendre le contrôle de Tripoli.

Hier, le président turc Tayyip Erdogan, désormais engagé dans le conflit libyen aux côtés du gouvernement de Fayez Al Serraj à Tripoli, a déclaré avoir discuté de ce conflit en Libye avec le président américain Donald Trump lors d’un appel téléphonique. Les deux dirigeants, a-t-il dit, se sont mis d’accord sur «certaines questions» liées à l’évolution de la situation.

«Une nouvelle ère entre la Turquie et les États-Unis pourrait commencer après notre appel téléphonique. Nous nous sommes mis d’accord sur certaines questions», a déclaré Erdogan lors d’une interview avec la chaine d’État TRT, sans donner de détails.

Un communiqué de la Maison Blanche a déclaré que Trump et Erdogan ont discuté de la guerre dans le pays d’Afrique du Nord, ainsi qu’en Syrie et dans la région méditerranéenne orientale au sens large, mais sans donner de détails. n