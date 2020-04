Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a démenti lundi dans un communiqué, avoir adressé des instructions pour procéder à des retenues sur le salaire des employés de l’insertion professionnelle au motif de contribuer à la lutte contre le Covid-19. « Le ministère dément avoir adressé une quelconque instruction relative à la saisie sur rémunération des employés de l’insertion professionnelle au motif de contribuer à la lutte contre le Covid-19« , estimant que « ces informations n’émanent d’aucune source officielle ». Le ministère nie toute information à ce sujet relayé par certains médias, précise-t-on dans le communiqué, indiquant que « l’élan de solidarité manifesté par les travailleurs du secteur du Travail, en faisant don d’une partie de leur salaire, était une initiative volontaire et non contraignante, visant à alléger les effets du nouveau Coronavirus« .

Articles similaires