Une convention-cadre portant sur les conditions d’exécution du «prélèvement automatique avec balayage sur compte courant postal» a été signée, mercredi à Alger, entre l’Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) et Algérie Poste.

La convention-cadre a été signée par le vice-président de l’ABEF, Ali Kadri, et le DG d’Algérie Poste, Louai Zidi, lors d’une cérémonie organisée au niveau du siège de Gulf Bank Algérie (AGB) en présence des représentants des différentes banques, ainsi que des cadres d’Algérie Poste et de l’ABEF. En vertu de cette convention-cadre, les banques pourront effectuer des prélèvements automatiques à partir de comptes CCP dont les titulaires auront contracté des crédits auprès des banques. Et grâce à l’activation du service de «balayage sur compte», une veille quotidienne sera effectuée sur les comptes CCP pour les opérations de prélèvement non exécutées à échéance (retard dans le paiement des échéances). Ainsi, dès que le compte CCP sera alimenté avec le montant de l’échéance, le prélèvement s’effectuera automatiquement. La signature de cette convention-cadre s’inscrit dans «la diversification d’Algérie Poste de ses services», en offrant la possibilité à ses 26 millions de clients de contracter des crédits auprès des banques sans pour autant être obligés d’y domicilier leurs comptes, a indiqué M. Zidi en marge de la cérémonie de signature. Elle permettra surtout de «faciliter le transfert de l’argent des comptes CCP vers les banques, avec pour objectif la bancarisation des opérations et la contribution à l’inclusion financière à travers la limitation de la circulation du cash», a-t-il précisé. Elle permettra, en outre, de «fluidifier les échanges entre Algérie Poste et les banques, dans une optique de partenariat stratégique», a expliqué M. Zidi ajoutant que la signature de cette convention-cadre sera suivie par la signature d’autres conventions bilatérales, entre Algérie Poste et les banques désireuses d’offrir ce service à leurs clients.

Pour sa part, M. Kadri a considéré qu’Algérie Poste «a toujours contribué, avec les banques, à l’amélioration des services bancaires et à la modernisation des moyens de paiement en sa qualité de membre observateur de l’ABEF et à travers aussi le GIE Monétique, en charge d’encadrer les moyens de paiement électroniques». Il a estimé, en outre, que la signature de cette convention-cadre permettra au citoyen de gagner du temps en évitant les déplacements vers les banques pour payer les échéances de leurs crédits, tout en permettant aux banques de recouvrer leurs échéances, plus facilement et en toute sécurité. Ce qu’il considère comme «une avancée dans le système bancaire algérien», assurant la sécurité et la traçabilité des transferts d’argent. (APS)

