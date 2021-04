Une délégation du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s’est rendue, mardi, dans la wilaya de Touggourt pour enquêter sur les raisons qui ont retardé l’inauguration d’un hôpital de 320 lits, a indiqué un communiqué du ministère. «Sur instruction du Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid, une importante délégation de l’administration centrale composée de l’inspecteur général, du directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière, et du directeur des études et de la planification, s’est rendue mardi dans la wilaya de Touggourt «pour enquêter sur les causes du retard accusé dans l’inauguration d’un hôpital de 320 lits», a souligné le communiqué. Cette délégation examinera les raisons du retard inexpliqué dans la livraison du projet dont les travaux de réalisation lancés il y a plusieurs années, ont atteint un stade très avancé», précise la même source ajoutant que «cet hôpital d’une capacité d’accueil de 320 lits, ouvrira des perspectives prometteuses pour la région, notamment en évitant aux malades de la wilaya de se déplacer vers les wilayas». L’enquête permettra de déterminer les responsabilités, précise le communiqué soulignant que des mesures fermes seront prises. <

