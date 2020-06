La wilaya de Béchar connait ces dernières années, un retard dans la distribution de logements sociaux. En effet, près de 1000 logements sociaux locatifs attendent leur distribution, alors que les listes ont été affichées il y a plus de 8 mois. Les bénéficiaires de ce type de logements ne comprennent pas pourquoi les recours ont pris énormément de temps. Ces citoyens mécontents avaient observé des sit-in de protestation la semaine dernière, devant le siège de la wilaya, pour réclamer l’attribution effective de ces logements. Il est à rappeler que plus de 11000 lots de terrains à bâtir ont été distribués l’année dernière dans cette ville, sans pour autant mettre fin au problème de logements, à cause de la lenteur de la procédure administrative et du nombre important de bénéficiaires. Les responsables locaux n’ont pas su mesurer l’ampleur des difficultés administrative et technique qu’une telle opération pourrait engendrer.R. R.

