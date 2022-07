Le taux de réussite à l’examen du baccalauréat session juin 2022 est de 58,75%, a annoncé, hier en début d’après-midi, le ministre de l’Education nationale, soit une légère baisse comparativement au taux enregistré en 2021 qui était de 61,17%.

Mais au-delà de ce taux qui appelle analyse et lecture objectives et rationnelles, c’est la moyenne d’admission, ramenée encore une fois à 9,50, qui suscite interrogations et désapprobations au moment où le ministre Abdelhakim Belabed met davantage en avant la «baisse significative» de la triche dans les épreuves du baccalauréat.

Pourtant, il n’y a pas longtemps, le même ministre a exclu «toute réduction de la moyenne de passage au baccalauréat», insistant que la crédibilité de cet examen sera maintenue. «Durant cette session, les élèves ont étudié tous les trimestres avec des séances de 60 minutes.

Le programme a été finalisé et cette session est donc ordinaire. Le taux est meilleur que celui de l’année passée, caractérisée par quelques semaines en moins en sus d’une scolarité de deux trimestres, en passant par la durée d’une séance d’enseignement de 45 minutes. La fournée de cette année a étudié de manière tout à fait ordinaire», a affirmé le ministre à l’annonce de la moyenne nationale d’admission.

Et si le premier responsable du secteur a tenté de légitimer cette décision d’admission à 9,50 par le contexte sanitaire que vit encore le pays, et qui aurait toujours un impact négatif sur le déroulement de l’année scolaire, il n’a pas livré cependant la moyenne de réussite si le seuil de succès avait été maintenu à 10/20. «Sans cette décision de brader l’examen du baccalauréat, le taux de réussite serait inférieur à 50 %, ce qui imposerait des sanctions politiques à la mesure de la gravité de la situation qui annonce un échec patent du secteur», a estimé un enseignant des langues étrangères dans un établissement algérois.

L’agacement dû à ce «bradage» du baccalauréat n’est pas l’apanage des enseignants, il est exprimé par tous les segments de la société. Preuve en est, la désapprobation unanime que la décision a suscitée auprès des Algériens agacés par ce qu’ils ont considéré comme une dévalorisation de l’examen du Bac, ce titre qui préserve, en dépit des errements du système éducatif national, ses lettres de noblesse et son aura au sein de la société.

Pourtant, il ne fait point de doute que la tutelle n’avait pas besoin d’une telle décision dans la mesure où le secteur a pu achever une année scolaire dans les délais en dépit d’une série de grèves dont le «coût pédagogique» a pu être rattrapé, de l’aveu de certaines voix de l’animation syndicale du secteur.



Désapprobation générale



«On a carrément fait admettre des élèves avec 9,5, pourtant, les circonstances du déroulement de l’année scolaire ne nécessitent pas de baisser la moyenne d’admission au bac. Les élèves ont poursuivi les cours dans des conditions normales. Répartis en groupes, ils ont pu travailler très à l’aise contrairement aux années précédentes où les classes comptaient plus de 40 élèves, voire plus de 50», fait remarquer un autre enseignant, dépité par le «bradage» de l’examen qui donne accès à des études universitaires.

A l’évidence, personne n’aurait crié au scandale si le ministère de l’Education avait maintenu la moyenne d’admission à 10 et tout le monde aurait fait preuve de compréhension et d’indulgence à l’égard des candidats recalés et qui auraient pu réussir dans des circonstances différentes. Mais, il semble que le populisme a la peau dure pour légitimer ce qui s’apparente à une décision politique sous couvert du contexte sanitaire. Pour des acteurs du secteur et en dépit des restrictions imposées par les circonstances sanitaires, la décision est loin de présenter une nécessité. «Pire, elle est porteuse d’un signal très mauvais pour l’Education nationale qui se bat pour un redressement tant réclamé et souhaité par l’ensemble des Algériens», nous confie un enseignant de mathématiques à la retraite. «Irrecevable du point de vue pédagogique, la décision ne peut pas être justifiée par la donne sanitaire», tient à dire le même enseignant, qui en a gros sur le cœur, ajoutant, qu’«aucun pays, y compris les plus touchés par la Covid-19, n’a bradé les examens de fin d’année scolaire». Pour lui, même dans le cas où l’on attribue un lourd impact des circonstances sanitaires sur le déroulement de l’année scolaire, d’autres formes d’évaluation qui ne toucheraient pas à la crédibilité du Bac étaient toujours possibles. Il a relevé, à ce titre, que certains pays ont eu recours à d’autres formes d’évaluation des candidats en se basant sur les bulletins trimestriels ou en intégrant la moyenne annuelle dans celle d’admission. Ces formes d’évaluation ont été validées afin de ne pas toucher à la crédibilité du Bac.

Par ailleurs, le bradage du titre du Bac sera également supporté par ceux que la décision peut rendre heureux à l’heure de l’affichage des admis. Car une admission avec rachat est synonyme d’une orientation vers des filières répulsives à l’université dans la mesure où les filières convoitées ne sont accessibles que pour les lauréats avec une moyenne élevée.

Une admission au rabais créera ainsi une nouvelle cohorte d’étudiants insatisfaits de leur orientation, générant dès lors une hausse de déperdition dans l’enseignement supérieur. Sans parler, bien entendu, de la surcharge que subira l’université où les enseignants se plaignent d’amphis surpeuplés notamment dans certaines filières.

En tout état de cause, le taux de réussite nationale au Bac ne fera qu’alimenter le débat sur le système éducatif notamment dans son aspect évaluation et passage en classes supérieures.

Lors de la réunion du Conseil des ministres du 19 juin dernier, le président Tebboune a fait part de son intention «à revoir le texte de loi régissant la profession d’enseignant, en application de ses engagements en matière de réforme du système éducatif», mettant l’accent sur «la nécessité de réviser les programmes éducatifs en se référant à l’esprit pédagogique, qui a permis la formation, depuis l’Indépendance, d’une élite dans diverses spécialités». Immense chantier !