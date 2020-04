Une agence nationale de la sécurité sanitaire sera très prochainement mise sur pied, avec pour mission principale la restructuration totale du secteur de la santé. Il était temps, serait-on tenté de dire n’était la gravité de la situation actuelle. Il est vrai, aujourd’hui, que le secteur de la santé se trouve en poste avancé d’une lutte acharnée contre une pandémie qui déroute les meilleurs systèmes de santé dans le monde. Les hôpitaux algériens et les services de santé consacrés au Covid-19 sont aujourd’hui sollicités dans une bataille vitale pour l’avenir. La difficile conjoncture actuelle n’est pas propice à la critique mais il est avéré que le secteur de la santé aura été le parent pauvre du développement. L’un des points faibles de l’Algérie reste bien son système de santé. Un système qui a toujours poussé des responsables politiques à aller se soigner à l’étranger. Les difficultés auxquelles est confrontée la santé nationale aujourd’hui sont irrémédiablement imputables à l’incapacité d’imaginer des solutions et à les mettre en place au service du citoyen. Seuls la volonté et le sens de la responsabilité animent aujourd’hui les acteurs de la santé. Au péril de leur propre vie. Avec les capacités actuelles du pays, le système de santé algérien est loin de répondre aux besoins. Et ce pour des raisons diverses dont l’inadéquation entre les moyens humains et matériels mis en œuvre et une demande en perpétuelle progression. Le bras de fer exacerbé, qui a eu lieu il y a deux ans, entre la tutelle et les médecins résidents avec ses dérives n’aura fait que fragiliser davantage un secteur loin d’avoir constitué un exemple de performance. La crise liée à l’épidémie déclarée de choléra, durant l’été 2018, aura été désastreuse en termes d’images confirmant tout le malaise de la santé. Aujourd’hui, l’inédite crise sanitaire mondiale du coronavirus aura eu au moins l’avantage de redonner au secteur son importance. Et aux acteurs de la santé leurs lettres de noblesse. Il devient donc impérieux de redresser la barre de la santé en Algérie. La pandémie aura montré que c’est une question vitale dans le sens propre et figuré.