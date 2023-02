Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a indiqué jeudi dernier à Alger que la flotte de la compagnie nationale «Air Algérie» retrouvera 100% de ses capacités à partir de mars prochain, notamment avec la remise en service de 11 avions actuellement en maintenance périodique.

Lors d’une séance plénière de l’APN, consacrée aux questions orales et présidée par M. Lansari Ghali, vice-président de l’APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et de membres du Gouvernement, M. Beldjoud a souligné que «la flotte de transport aérien d’Air Algérie composée de 56 avions retrouvera 100% de ses capacités en mars prochain avec la remise en service de 11 avions actuellement en maintenance périodique, ce qui permettra de relancer l’activité du transport aérien à travers les différentes wilayas du pays. Dans le cadre de l’amélioration du transport aérien, M. Beldjoud a rappelé la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à améliorer le transport aérien à travers l’acquisition de 15 nouveaux aéronefs et la location de 7 autres, outre l’ouverture du champ aux privés pour l’investissement, citant le lancement «des négociations à ce propos». A la question du député, Lazhar Degla du parti du Front de libération nationale (FLN) sur l’intensification des vols au niveau de l’aéroport de Touggourt, M. Beldjoud a affirmé que la compagnie algérienne «veille au suivi de la demande», annonçant l’ouverture de nouvelles lignes «répondant aux critères requis». Et d’ajouter que «l’ouverture de toute nouvelle ligne aérienne dépendra de sa rentabilité économique et du flux de demandes». En réponse à une question du député Wahid Al Sid Cheikh (Indépendants) sur le prix des billets mis en place par Air Algérie vers certaines destinations en Europe, M. Beldjoud a affirmé que la compagnie aérienne «offre un pack de promotions pour toutes les destinations, lequel a été favorablement accueilli par les clients», rappelant que «les prix étaient élevés en raison de la pandémie du Covid-19 lorsque le nombre de vols étaient très limité face à la demande».

M. Beldjoud a également fait état d’un projet de restructuration de la compagnie, en cours de préparation, affirmant que le projet «sera soumis au Gouvernement et présenté en Conseil des ministres». A une question du député Mohamed Menaouar Bencherif (Front El-Moustakbal) au sujet du manque constaté en termes de transport urbain et semi-urbain ainsi que l’extension de la ligne du Tramway d’Oran, le ministre a expliqué que la wilaya disposait d’un réseau de transport qui couvrait l’ensemble du tissu urbain, faisant savoir que le nombre de bus urbains était de 1.620 véhicules, soit 66.000 sièges, et celui des bus semi-urbains de 1.368, soit 55.000 sièges. Plus explicite, le ministre a rappelé la mise en service d’une ligne téléphérique qui devrait faciliter le déplacement des citoyens, en plus du tramway qui assure le transport de 40.000 abonnés/jour.

Répondant à la question du député Cherif Benhamou (Mouvement El Bina) sur l’aérodrome de Sayada à Mostaganem, M. Beldjoud a assuré qu’»une commission sera dépêchée bientôt sur les lieux pour s’enquérir de la situation et prendre note des insuffisances constatées au niveau de cette structure». En réponse à une interrogation soulevée par le député Djaâfar Hadda (Front El-Moustakbal) au sujet de la réexploitation de la ligne ferroviaire de Mascara, le ministre des Transports a indiqué que son secteur s’attelait à améliorer la situation, rappelant, à ce propos, les instructions du président de la République portant «impératif d’améliorer le transport des personnes et des marchandises par train». L’extension des lignes ferroviaires se poursuivra partout sur le territoire national, a-t-il conclu, affirmant que l’Etat accorde un grand intérêt aux projets de ce mode de transport. (APS)