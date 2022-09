Par NAZIM BRAHIMI

Le pétrole et le gaz continuent de rythmer les actions des Etats, qu’ils soient exportateurs ou importateurs, dans un contexte géostratégique et diplomatique ouvert à tous les scénarios.

Sur l’échiquier international, l’Opep+ a tranché en faveur de la réduction de la production pétrolière de ses membres, celle du groupe pour le mois prochain sera amputée de 100 000 barils par jour.

L’option était déjà dans l’air depuis qu’elle a été proposée par le ministre saoudien de l’Energie, Abdelaziz Ben Salman, et qui a été entérinée, hier, à l’occasion de la réunion des ministres de l’Opep+. Elle a été légitimée par souci de stabiliser un marché imprévisible en raison d’inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de l’économie mondiale.

Cependant, cette option de réduction de la production peut être remise en cause à tout moment et l’Opep+ a souligné, dans le communiqué qui a sanctionné sa dernière réunion, qu’elle pouvait convoquer une réunion à tout moment pour discuter d’autres actions.

Mieux encore, les participants à la réunion ont demandé au président de l’Opep d’envisager de convoquer une réunion ministérielle Opep et non-Opep à tout moment pour aborder l’évolution du marché, si nécessaire.

En ce qui concerne le marché gazier, il ne fait plus mystère que le Vieux continent renforce son activisme diplomatique pour trouver des alternatives au gaz russe, comme l’atteste la visite, hier, en Algérie, du président du Conseil européen, Charles Michel, et attendu aujourd’hui au Qatar.

Les dernières déclarations du responsable européen montrent, par ailleurs, qu’en plus du problématique approvisionnement en gaz de l’ensemble, les prix constituent également un casse-tête puisqu’ils reviennent dans la zone des records atteints en août après la baisse enregistrée ces derniers jours.

La hausse des prix du gaz en Europe, qui fait suite notamment à la décision de Gazprom de prolonger la fermeture du gazoduc Nord Stream 1, inquiète davantage les pays européens, à l’image de l’Allemagne qui a mis en place des mesures d’urgence en misant sur des économies d’énergie en attendant d’obtenir des alternatives quant à son alimentation en gaz.

C’est dire, finalement, combien le contexte de guerre en Ukraine pèse lourdement sur les marchés pétrolier et gazier, un impact au coût économique difficile à évaluer pour le moment mais dont les implications se font déjà sentir…

