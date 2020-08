Le fait pour l’Algérie de ne pas figurer dans la liste actualisée des pays dont les citoyens ne sont pas autorisés à accéder à l’Union européenne (UE) est «sans effet pratique», le pays ayant déjà décidé de maintenir ses frontières fermées par stricte adhésion au principe de protection de ses citoyens pour les prémunir des cas de Covid-19 importés, indique dimanche le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué «Le MAE a pris connaissance de la récente liste actualisée des pays dont les citoyens sont autorisés à accéder au territoire de l’UE et dans laquelle ne figure pas l’Algérie», précise la même source. «Le ministère marque sa surprise devant cette procédure d’autant qu’elle est sans effet pratique, l’Algérie ayant déjà décidé de maintenir ses frontières fermées par stricte adhésion au principe de protection de ses citoyens pour les prémunir des cas de COVID-19 importés, à l’origine de la propagation initiale du virus en Algérie», ajoute le MAE. Le ministère rappelle, toutefois, que «les moyens et les efforts colossaux engagés par l’Etat sont sans nul pareil dans de nombreux pays, où sont enregistrées de plus graves situations, avec des cas de contamination de loin supérieurs à ceux recensés en Algérie». «En effet, les efforts de l’Etat ont permis d’atteindre une importante capacité d’action dans le domaine de la lutte contre le COVID-19, avec notamment près d’une quarantaine de centres de dépistages répartis sur l’ensemble du territoire national et des milliers de tests PCR effectués quotidiennement», conclut le communiqué.(APS)

Articles similaires