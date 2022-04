Par Nadir Kadi

La PDG du Groupe industriel public Manadjim El Djazaïr (Manal), Mohamed Sakher Harami, a fait savoir hier, lors d’un passage sur les ondes de la Radio nationale, que le Haut-conseil de l’énergie allait entrer en activité dans les «prochains jours». L’instance, dont les membres ont été installés, le mardi 19 avril dernier, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, se penchera notamment, selon la même source, sur la définition des grands axes de la «stratégie» du pays dans le domaine de l’énergie. Notamment dans le contexte actuel marqué par de fortes instabilités des marchés.

En ce sens, le Haut-conseil de l’énergie, présidé par le président Abdelmadjid Tebboune et composé de pas moins de sept secteurs ministériels en plus du Premier ministre, sera chargé de «fixer les orientations en matière de politique énergétique nationale et d’en assurer le suivi», mais surtout de «statuer sur les stratégies à suivre dans les domaines de la sécurité énergétique du pays à travers, notamment, la préservation, le renouvellement et le développement des réserves nationales en hydrocarbures et le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans à long terme pour le développement des infrastructures de production, de transport, d’approvisionnement, de stockage et de distribution des produits énergétiques». Et en ce sens, Mohamed Sakher Harami a donné, hier, plusieurs exemples de projets déjà engagés par le secteur de l’énergie et de mines et qui devraient, de ce fait, être concernés par l’avis du très prochain Haut-conseil de l’énergie.

Ainsi, il apparaît en ce qui concerne la production de zinc, que ce métal reste pour l’heure «intégralement» importé, cependant, le responsable annonce : «Nous avons lancé l’étude pour une production nationale (…) Les prospections ont révélé que l’Algérie avait les plus importantes réserves au monde (…) L’exploitation se fera en respectant les normes internationales et l’environnement, mais aussi en veillant à proposer des emplois aux jeunes des régions concernées et aux universitaires».

Dans ce contexte, Mohamed Sakher Harami, abordant le «Projet phosphates intégré» (PPI), officiellement signé en mars dernier, a expliqué que le partenariat engagé par l’Algérie avec la Chine devrait également aboutir à la fourniture de «10 millions de tonnes par an» uniquement pour le marché intérieur. Instance également chargée de l’étude des questions liées à la «transition énergétique», il précise qu’un projet de recensement des ressources minières nécessaires à la fabrication des panneaux solaires et des batteries électriques est «en cours» d’élaboration. Miloud Medjelled, directeur de la stratégie auprès du ministère de l’Energie et des Mines, également invité par la Radio nationale, a expliqué hier que le pays avait, aujourd’hui, une carte des volumes en ce qui concerne les ressources énergiques ; toutefois le secteur envisage également de «recenser les minerais rares (…) afin de les utiliser pour les projets de production d’énergie renouvelable et de transition énergétique dont la fabrication de panneaux solaires et de batteries».

