Après l’angoisse du manque de précipitations et ses conséquences sur nos ressources en eau, notamment avec des taux critiques de remplissage de nos barrages, les pluies et la neige qui s’abattent depuis mercredi dernier sur quasiment toute la partie nord du pays, offrant des vues de cartes postales, sont accueillis avec soulagement par la population, mais aussi les agriculteurs. De bon augure !

PAR NAZIM BRAHIMI

Et si les citoyens, notamment ceux des zones montagneuses, ont été appelés à faire face à des désagréments générés par les chutes de neige et de pluies, ce sont davantage les bienfaits de ces précipitations qui ont été retenus.

« Ouf », « enfin », « cela fait longtemps que nous l’attendions », « il n’a pas plu depuis des mois… », ce sont autant d’expressions et d’avis lancés par les Algériens ces derniers jours sous le sceau de la satisfaction de voir la troisième dizaine de janvier offrir, au-delà des paysages féeriques captés sur plusieurs sites montagneux, pluies et neige, ce qui est de nature à soigner sensiblement le niveau des barrages qui ont atteint de seuils alarmants et par conséquent les ressources d’eau.

« Cela fait une dizaine d’années que nous n’avons pas vu un hiver comme celui-ci », se sont réjouis des paysans des communes agricoles de Tadmait, Sidi Naamane et Draa Ben Khedda, lesquels considèrent que cette neige est « surtout bénéfique pour l’arboriculture », affirmant que la neige et la pluie « sont arrivées à point nommé pour redonner espoir aux agriculteurs dont beaucoup de paysans se préparaient à recourir à l’irrigation à partir de fin janvier ou début février… ».

Même son de cloche chez les agriculteurs de la wilaya de Naâma qui se sont réjouis du retour de la pluie et du bien qu’elle apporte, notamment pour ce qui concerne le remplissage des puits et des retenues collinaires, tout en espérant voir ces précipitations contribuer à la revivification du couvert végétal de la steppe assurant la disponibilité de l’aliment pour le bétail, et l’approvisionnement en eau pour l’irrigation des terres agricoles.

Car, jusque-là, les craintes étaient très élevées à cause de la rareté des pluies et ses conséquences sur le taux de remplissage des barrages, dont le faible taux a vivement inquiété.

Cette situation, faut-il le souligner, a fait venir la question des ressources en eau aux réunions du Conseil des ministres et celles du gouvernement.

Ce dernier a jugé d’ailleurs nécessaire, voire impérative, la reconduction du plan d’urgence déjà mis en place durant les années 2021 et 2022.

Dans ce cadre, et «vu la situation climatique actuelle, marquée par un déficit de pluviométrie, des mesures urgentes ont été prises à travers la reconduction du plan d’urgence mis en place durant deux années 2021 et 2022, afin d’assurer l’approvisionnement régulier de la population en eau potable durant l’année en cours», avait indiqué le 12 janvier, un communiqué des services du Premier ministre, expliquant que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre « du plan d’action visant à garantir la sécurité hydrique sur les courts et moyen termes ».



Soulagement

La crainte de sécheresse semble visiblement se dissiper, du moins pour le moment, à la lumière du volume des précipitations enregistrées ces trois derniers jours et celles attendues dans les prochains jours et semaines dans la mesure où les prévisions météorologiques annoncent la poursuite des pluies et de la chute de neige sur l’ensemble du nord du pays.

« La situation météorologique se poursuivra dans le nord du pays jusqu’au week-end », a fait savoir, hier, la chargée de communication au niveau de la direction de l’Exploitation à l’Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta, laquelle a souligné que « des chutes de pluies et de neige considérables sont attendues dans les régions Centre et Est du pays à partir de lundi ».

Selon la même responsable, cette situation qui affecte les régions nord est le résultat d’une série de perturbations atmosphériques marquée par une baisse de la pression atmosphérique entraînant une vague de froid, ajoutant que cette vague de froid sera parfois accompagnée de pluies importantes sous formes d’averses ou d’averses orageuses avec de la grêle, relevant que cette perturbation « sera marquée par quelques éclaircies en alternance ».

Indiquant que les chutes de neige se poursuivront sur toutes les hauteurs dépassant les 1000 mètres d’altitude dans les régions nord et 600 mètres au Centre, la même responsable a fait savoir que cette situation « sera accompagnée d’une baisse sensible du mercure qui oscillera entre 5 et 6, pouvant même atteindre – 4 degrés Celsius dans les régions de l’intérieur et les hauteurs ».

Des conditions climatiques complètement opposées à celles qui ont prévalu jusqu’à la semaine passée quand les barrages affichaient un niveau de remplissage plus qu’inquiétant, incitant le gouvernement à sonner l’urgence d’élargir les projets de stations de dessalement d’eau de mer, devenu seule recette pour faire face au déficit en pluviométrie.



Les stations de montagnes retrouvent leur attrait !

Les chutes de neige sur les hauteurs ont été par ailleurs une occasion pour de nombreuses familles de se rendre, depuis samedi, dans les stations de montagnes. A l’est, au centre, comme à l’ouest du pays, ces stations ont retrouvé leur attrait avec les foules qui s’y sont rendues dès que les premières neiges. C’est le cas des hauteurs de Séraidi, dans la wilaya d’Annaba, qui depuis vendredi, attirent des jeunes, mais aussi des familles, qui ont défié le froid glacial pour prendre des photos, dans un décor de carte postale.

Pour sa part, la station climatique de Tikjda, dans le Nord-est de la wilaya de Bouira a pu retrouver son éclat hivernal toute vêtue de son manteau blanc.

« Dieu merci, la neige est revenue sur nos montagnes, ce retour est de bon augure, car un hiver sans la neige impactera beaucoup l’agriculture », se disent-ils.

Vers l’ouest du pays et précisément sur les hauteurs de l’Ouarsenis, dans les communes de Bordj Bounâama, Boukaïd et Lazharia, de la wilaya de Tissemsilt, des visiteurs de l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya affluent, selon des témoignages.

La station montagneuse de Chréa (Blida) vit depuis vendredi au rythme des visiteurs qui s’y sont rendus, un flux qui a contraint les autorités locales et les services de sécurité à mettre en place un plan axé sur l’organisation de la circulation routière et des espaces de stationnement des véhicules de façon à éviter la fermeture des routes menant vers le mont Chréa et d’assurer la fluidité du trafic routier.